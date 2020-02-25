Велодень в Киеве 2020: суббота, 23 мая

Это будет 14-й Велодень в Киеве, что означает: 23 мая 2020 все велосипедисты города смогут покататься вместе, заполнить улицы столицы и показать, что нас здесь очень много!

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Информация организатора

Собираемся, чтобы вместе поднять наши велосипеды в воздух на Софийской площади в 10:00, сделать групповое фото, и отправиться парадом по Киеву.

Цель мероприятия

Всеукраинский Велодень — это главный праздник велосипедистов. Тысячи людей, независимо от возраста и стиля катания, проезжают по центральным улицам городов и поселков Украины для того, чтобы привлечь внимание к здоровому и активному образу жизни и взаимопонимания с водителями на дорогах. Массовость акции демонстрирует необходимость создания качественной велосипедной инфраструктуры, безопасных условий на улицах наших городов и нулевой толерантности в обществе к случаям ДТП, в которых есть пострадавшие.

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Почему мы идем на акцию? Чтобы показать, что нас много, мы никуда не исчезнем, мы любим и уважаем свой город, не хотим терять время в пробках, заботимся об экологии и собственном здоровье, разгружаем транспортную систему и ценим каждую минуту настоящей жизни. Своим существованием мы увеличиваем процент счастливых и сознательных людей. И делаем это «фаново».

Велодень — возможность фаново провести время в компании велосипедистов Источник: facebook.com

Мы — полноценные участники движения, и для нас нужно создавать безопасные условия. К сожалению, не все поняли, что комфорт и удобства в городе должны быть для людей. Создавая безопасную инфраструктуру для велосипедистов, город параллельно заботится обо всех категориях жителей, особенно тех, кому трудно ходить по всем тем ступеням, и безопасно пересекать все те эстакады.

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К сожалению, за возможность безопасно ездить на велосипеде в городе еще надо бороться, а поскольку будущее уже наступило, к нам присоединяются и другие представители активной мобильности (роллеры, самокатчики, моноколесники).

Мы благодарны за возможность создать на несколько часов велосипедные улицы, и показать, как это может (и должно) быть. Стань той капелькой, которая вливается в ручей изменений.

Стань капелькой, вливающейся в ручей изменений — посети Всеукраинский Велодень Источник: facebook.com

Бери отличное настроение, друзей, семью, любимых, знакомься с новыми замечательными людьми, катайся с нами по городу, на финише мы планируем много интересного. Маршрут в процессе согласования.

Велодень — это НАШ главный праздник, let’s go за положительными эмоциями!

Организаторы акции — «ОО Велодень-Киев» и консорциум многих велосипедных движений и сообществ города.

Акция проходит при поддержке Киевской городской государственной администрации.

Мероприятие на facebook: https://www.facebook.com/events/484555008904418/

Велодень в Киеве 2020: суббота, 23 мая. Не пропустите Источник: facebook.com