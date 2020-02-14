Киев поехал «На велосипеде на работу»: 14 февраля 2020

В День святого Валентина Киев присоединился к международному зимнему дню «На велосипеде на работу» (bike to work). Организатор — U-Cycle (ОО «Ассоциация велосипедистов Киева»). Как все прошло?

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Точкой сбора выбрали площадь возле Киевской городской государственной администрации. Собирались утром, на 08:00. Преследуемая цель — поддержать международный зимний день «На велосипеде на работу» (bike to work) + кофе, плакаты-«валентинки», а также призыв столичных властей создавать безопасную велосипедную инфраструктуру (как в Париже, подробности тут).

Велосипедная «валентинка» зимнего bike to work 14 февраля 2020 Источник: facebook.com

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«Любишь зиму — езжай на велосипеде» — девиз нынешнего зимнего дня «На велосипеде на работу». Организаторы добавили несколько актуальных для Киева векторов: «Велосипед — импульс города», «Велосипедисты любят велодорожки». Мессидж и атмосферу более детально передает следующий снимок.

«Любишь зиму — езжай на велосипеде» — девиз зимнего bike to work 14 февраля 2020 Источник: facebook.com

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«Прошло два года после того, как администрация приняла велосипедную концепцию Киева, но город по-прежнему очень медленно развивает свою велосеть. Зимним флешмобом bike to work мы хотим напомнить, что власти обязаны воплотить велоконцепцию до 2025 года и построить 240 км веломаршрутов + более 1000 км велодорожек», — пояснили организаторы акции U-Cycle (ОО «Ассоциация велосипедистов Киева»).

Как все прошло — видим на фото. Как будет дальше — время покажет.

Цель зимнего b2w — напомнить властям об обещании воплотить велоконцепцию до 2025 года Источник: facebook.com

Справка

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U-Cycle (ОО «Ассоциация велосипедистов Киева») — экспертная общественная организация, продвигающая велосипед как безопасный удобный транспорт. Их миссия — улучшать жизнь и объединять людей в городах и общинах, продвигая велосипед как безопасный удобный транспорт.

Организатор зимнего bike to work — U-Cycle (ОО «Ассоциация велосипедистов Киева») Источник: facebook.com