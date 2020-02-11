Календарь велозаездов Киева

Велозаезд #несезон_mustgoon: Киевская сотка 2019. Дата — 16 февраля 2020

Организаторы — велоклуб Kyiv Cycling Squad и Bike&Me. Дата — 16 февраля 2020. Тайминг — 10:00-15:00. Место сбора — «мост Патона».

Информация организаторов

«Несезон» продолжается, и погода намекает: надо ехать. И не просто ехать, а «брать быка за рога» — катить 100 км. Ведь меньше — уже несерьезно, и даже как-то неэтично.

Мы решили промчать по маршруту прошлогодней Киевской сотки. Получится своего рода ранняя «прикатка». Да и вспомним, как все происходило в 2019…

Следовательно, встречаемся за мостом Патона (улица Выдубицкая), точка сбора — на скриншоте:

Да, это не точка старта Киевской сотки, но ехать группой от Майдана — это и сложно, и не видим смысла. Можем продлить маршрут и сделать финиш не на парковке ТРЦ «Магелан», а чуть ниже на Голосеево, где обычно пьем кофе (Veterano Coffee). Как будет — обсудим во время заезда.

Запланированная средняя скорость — 28-30 км/ч. Запланированное количество остановок на кофе, фото и покушать — две.

Требования к участию прежние:

Старт — ровно в 10:00, посему просьба не опаздывать.

До встречи в воскресенье!

#несезон_mustgoon: Киевская сотка 2019. Дата — 16 февраля 2020. Фото — Евгений Чухлов

#несезон_mustgoon: Киевская сотка 2019. Дата — 16 февраля 2020. Фото — Евгений Чухлов

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