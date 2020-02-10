Организатор — U-Cycle (Ассоциация велосипедистов Киева). Тайминг: 08:00 — 10:00. Место сбора: КГГА.

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Информация организатора

В День Влюбленных собираемся возле КГГА на зимний bike to work.

Приглашаем вас приезжать с плакатами-валентинками и призвать город создавать безопасную велосипедную инфраструктуру.

На этот раз — полная самоорганизация. Берем термосы с кофе / чаем и к чаю из расчета «для себя и друга». Пьем кофе и общаемся с 08:00 до 10:00.

Поощряйте друзей, соседей и коллег присоединяться. Договаривайтесь о месте встречи и собирайте небольшие группы. Приезжайте всем офисом на работу на велосипедах. Ехать вместе — всегда веселее и безопаснее.

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Зимний День «На велосипеде на работу» (bike to work) проходит в этом году 14 февраля в всем мире, всем желающим предлагают зарегистрироваться на сайте winterbiketoworkday.org, где на интерактивной карте будет видно, какой город мира является наиболее велосипедным зимой.

Мероприятие на facebook: https://www.facebook.com/events/226541091725920/

Чтобы все прошло гладко, правильно утепляйте ноги и заботьтесь о своем лице.

Bike to work в честь Дня святого Валентина: Киев, 14 февраля 2020 Источник: facebook.com