Календарь велозаездов Киева

Велозаезд #Несезон_mustgoon: люта сотка. Киев, 8 февраля 2020

Организаторы — киевский велоклуб Kyiv Cycling Squad и Bike&Me. Дата — 8 февраля 2020. Старт — в 10:00. Точка сбора — Почтовая площадь (Речной вокзал).

Информация организаторов

Ну что, продолжаем «несезон»? Не пугайтесь названия, мы не будем (скорее всего) превращать заезд в push the tempo (темповую тренировку со сменами в голове). Просто месяц на дворе — февраль (лютий), поэтому и сотка – «люта».

Итак, в субботу, 8 февраля 2020, ждем всех желающих душевно прокатиться от Почтовой площади.

  • Старт — 10:00.
  • Маршрут — классический.
  • Покрытие — 100% асфальт.
  • Едем через Аптаун, Лебедевку и назад — вдоль водохранилища.
  • Финиш — Подол или Труханов остров (учитываем ваши пожелания).
  • Темп — комфортный.
  • Планируем две остановки — на кофе, покушать и прочее.

Требования к участию прежние:

До встречи в субботу!

Мероприятие на facebook: https://www.facebook.com/events/1273039906229771/

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