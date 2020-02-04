Велозаезд #Несезон_mustgoon: люта сотка. Киев, 8 февраля 2020

Организаторы — киевский велоклуб Kyiv Cycling Squad и Bike&Me. Дата — 8 февраля 2020. Старт — в 10:00. Точка сбора — Почтовая площадь (Речной вокзал).

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Информация организаторов

Ну что, продолжаем «несезон»? Не пугайтесь названия, мы не будем (скорее всего) превращать заезд в push the tempo (темповую тренировку со сменами в голове). Просто месяц на дворе — февраль (лютий), поэтому и сотка – «люта».

Итак, в субботу, 8 февраля 2020, ждем всех желающих душевно прокатиться от Почтовой площади.

Старт — 10:00.

Маршрут — классический.

Покрытие — 100% асфальт.

Едем через Аптаун , Лебедевку и назад — вдоль водохранилища.

, и назад — вдоль водохранилища. Финиш — Подол или Труханов остров (учитываем ваши пожелания).

или остров (учитываем ваши пожелания). Темп — комфортный.

Планируем две остановки — на кофе, покушать и прочее.

Требования к участию прежние:

До встречи в субботу!

Мероприятие на facebook: https://www.facebook.com/events/1273039906229771/