Велозаезд #Несезон_mustgoon: люта сотка. Киев, 8 февраля 2020

Организаторы — киевский велоклуб Kyiv Cycling Squad и Bike&Me. Дата — 8 февраля 2020. Старт — в 10:00. Точка сбора — Почтовая площадь (Речной вокзал).
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Информация организаторов
Ну что, продолжаем «несезон»? Не пугайтесь названия, мы не будем (скорее всего) превращать заезд в push the tempo (темповую тренировку со сменами в голове). Просто месяц на дворе — февраль (лютий), поэтому и сотка – «люта».
Итак, в субботу, 8 февраля 2020, ждем всех желающих душевно прокатиться от Почтовой площади.
- Старт — 10:00.
- Маршрут — классический.
- Покрытие — 100% асфальт.
- Едем через Аптаун, Лебедевку и назад — вдоль водохранилища.
- Финиш — Подол или Труханов остров (учитываем ваши пожелания).
- Темп — комфортный.
- Планируем две остановки — на кофе, покушать и прочее.
Требования к участию прежние:
- исправный велосипед;
- выполнение правил дорожного движения;
- выполнение правил езды в группе;
- шлем;
- ремкомплект и запаска.
До встречи в субботу!
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