Велозаезд #несезон_mustgoon: 100+ км. Киев, 25 января 2020

Организатор — Kyiv Cycling Squad. Место встречи — «мост Патона». Время старта — 11:00.
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Информация организатора
Ну что, друзья, отдохнули после Лебедевки, которую ездили 18 января 2020? А за покатушками соскучились? Есть надежда, что да. И поэтому на субботу мы запланировали хороший маршрут с очень неплохим набором высоты.
Итак, начнем с места старта. Едем от моста Патона (улица Выдубицкая) в сторону города Обухов. Начало — ровно в 11:00, поэтому просьба приезжать заранее (стартуем четко по графику).
Место встречи перед заездом #несезон_mustgoon: 100+ км. Старт в 11:00
Место встречи перед заездом #несезон_mustgoon: 100+ км. Старт в 11:00
Маршрут этот мы уже неоднократно катали, поэтому на сей раз попробуем несколько увеличить дистанцию. Поедем через дамбу в Украинку, потом повернем в Обухов и через Безрадичи / Рославычи (да, «Космос» будет!) вернемся в Киев.
В итоге получится около 120 км до точки финиша, которая у нас будет возле кофейни в Голосеево. Набор высоты — порядка 1000 метров.
Планируем 2-3 остановки на «погреться» и «попить кофе», но как получится — смотрим по ситуации.
Требования к участию прежние:
- исправный велосипед;
- шлем;
- свет;
- знание и выполнение ПДД / езды в группе (последнее тут).
Крайне желательно также иметь запаску или ремкомплект.
- До встречи в субботу!
- Мероприятие в facebook: https://www.facebook.com/events/484118025822231/
#несезон_mustgoon: 100+ км. Киев, 25 января 2020. Ваши Kyiv Cycling Squad Источник: facebook.com
#несезон_mustgoon: 100+ км. Киев, 25 января 2020. Ваши Kyiv Cycling Squad
Источник: facebook.com
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