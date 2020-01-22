Велозаезд #несезон_mustgoon: 100+ км. Киев, 25 января 2020

Организатор — Kyiv Cycling Squad. Место встречи — «мост Патона». Время старта — 11:00.

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Информация организатора

Ну что, друзья, отдохнули после Лебедевки, которую ездили 18 января 2020? А за покатушками соскучились? Есть надежда, что да. И поэтому на субботу мы запланировали хороший маршрут с очень неплохим набором высоты.

Итак, начнем с места старта. Едем от моста Патона (улица Выдубицкая) в сторону города Обухов. Начало — ровно в 11:00, поэтому просьба приезжать заранее (стартуем четко по графику).

Место встречи перед заездом #несезон_mustgoon: 100+ км. Старт в 11:00

Маршрут этот мы уже неоднократно катали, поэтому на сей раз попробуем несколько увеличить дистанцию. Поедем через дамбу в Украинку, потом повернем в Обухов и через Безрадичи / Рославычи (да, «Космос» будет!) вернемся в Киев.

В итоге получится около 120 км до точки финиша, которая у нас будет возле кофейни в Голосеево. Набор высоты — порядка 1000 метров.

Планируем 2-3 остановки на «погреться» и «попить кофе», но как получится — смотрим по ситуации.

Требования к участию прежние:

исправный велосипед;

шлем;

свет;

знание и выполнение ПДД / езды в группе (последнее тут).

Крайне желательно также иметь запаску или ремкомплект.

До встречи в субботу!

Мероприятие в facebook: https://www.facebook.com/events/484118025822231/

#несезон_mustgoon: 100+ км. Киев, 25 января 2020. Ваши Kyiv Cycling Squad Источник: facebook.com