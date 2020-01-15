Велозаезд #несезон_mustgoon: ride+run. Киев, 18 января 2020

Организатор — Kyiv Cycling Squad. Старт — 10:00. Точка сбора — Почтовая площадь.
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Информация организатора
Всем привет, друзья! Прекрасная погода не оставила и мокрого следа от желания лежать на диване в межсезонье. Поэтому на выходные мы запланировали сразу два мероприятия, оба в легком темпе.
Итак… Суббота — едем.
- Встречаемся на Почтовой площади. Точка сбора — на рисунке ниже.
- Старт — в 10:00.
- Дистанция — 60-100 км в комфортном темпе. Четкого маршрута нет, но, вероятнее всего, поедем через Лебедевку и вдоль Киевского водохранилища. Финиш — на Трухановом острове. Одевайтесь тепло, проверяйте велосипед, не забывайте шлем, зарядить фонари и приезжайте пораньше, старт будет ровно в 10:00.
Воскресенье — бежим, точнее — трейл.
- Сбор — также в 10:00, парк «Муромец».
- Покрытие на маршруте — грунты.
- Дистанция — 10-12 км.
- Темп — 6:00-6:30 мин / км.
- Точка старта — на рисунке ниже.
Всем спорт и до встречи!
#несезон_mustgoon
- Мероприятие на facebook: https://www.facebook.com/events/1058807744472896/
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