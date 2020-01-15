Велозаезд #несезон_mustgoon: ride+run. Киев, 18 января 2020

Организатор — Kyiv Cycling Squad. Старт — 10:00. Точка сбора — Почтовая площадь.

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Информация организатора

Всем привет, друзья! Прекрасная погода не оставила и мокрого следа от желания лежать на диване в межсезонье. Поэтому на выходные мы запланировали сразу два мероприятия, оба в легком темпе.

Итак… Суббота — едем.

Встречаемся на Почтовой площади . Точка сбора — на рисунке ниже.

. Точка сбора — на рисунке ниже. Старт — в 10:00.

Дистанция — 60-100 км в комфортном темпе. Четкого маршрута нет, но, вероятнее всего, поедем через Лебедевку и вдоль Киевского водохранилища. Финиш — на Трухановом острове. Одевайтесь тепло, проверяйте велосипед, не забывайте шлем, зарядить фонари и приезжайте пораньше, старт будет ровно в 10:00.

Воскресенье — бежим, точнее — трейл.

Сбор — также в 10:00, парк « Муромец ».

». Покрытие на маршруте — грунты.

Дистанция — 10-12 км.

Темп — 6:00-6:30 мин / км.

Точка старта — на рисунке ниже.

Всем спорт и до встречи!

#несезон_mustgoon