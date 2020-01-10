Велозаезд #несезон_mustgoon: 11 января 2020, Киев

Организатор — Kyiv Cycling Squad. Место встречи — «мост Патона», время сбора — 11:00.
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Информация организатора
Никого не удивим и наверняка не огорчим новостью о том, что в субботу 11 января 2020 выезжаем покататься на велосипедах. Да, будет влажно, грязно, и велосипед потом точно придется мыть. Но #несезон_mustgoon!
Итак:
- когда: завтра, в субботу, 11 января 2020 в 11:00.
- где: улица Выдубицкая, мост Патона в сторону Южного моста.
- Куда едем: прокатим короткий маршрут через Валы. Насколько короткий — будет зависеть от погоды и настроения.
- Покрытие на маршруте: только асфальт, местами даже очень неплохой.
- Дистанция и средняя скорость: до 60 километров, скорость — комфортная, то есть по последнему.
Одевайтесь тепло, берите сладкий перекус или деньги на «покушать», не забывайте проверить велосипед, особенно тормоза. Обязательно надевайте шлем и заряжайте фонари.
Те, кто впервые выезжает на велосипеде в межсезонье, узнайте:
Мероприятие на facebook: https://www.facebook.com/kyivcyclingsquad/posts/2535228436714512.
До встречи!
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