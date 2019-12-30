Елки, Санта, свинка и олень: как прошел праздничный велопарад #bike2holidays

В воскресенье, 29 декабря 2019, состоялся первый праздничный велопарад в Киеве от елки к елке #bike2holidays. Велосипедисты стартовали от елки на Софийской площади, и приехали к елке на Контрактовой. Как все прошло?

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«Велопарад #bike2holidays продемонстрировал, что велосипед как вид транспорта не привязан к теплому сезону и может составить компанию даже в праздновании зимних праздников и Нового года. Спасибо всем, кто приехал за праздничное настроение и веселую велопрогулку по городу», — говорят организаторы.

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Среди участников велопарада определили лучший праздничный лук и тюнинг велосипеда к Новому году. Победители конкурса на самый праздничный костюм и велосипед в образах Елки и Оленя получили подарки от организаторов — U-Cycle (ОО «Ассоциация велосипедистов Киева») и bike-friendly кафе Sereda vegan point.

Напомним, U-Cycle (ОО «Ассоциация велосипедистов Киева») несколько раз в год устраивает флешмобы Bike2Work — зимний, весенний и осенний дни «На велосипеде на работу». А вот Bike2Holidays прошел в Киеве впервые.

Фото — Макс Кайдала.

Больше подробностей и фото — на официальной страничке мероприятия.