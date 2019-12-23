Организаторы: U-Cycle (Ассоциация велосипедистов Києва) и Sereda vegan point.

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Информация организатора

В первый выходной день перед Новым годом встречаем каникулы на велосипедах!

В воскресенье, 29 декабря 2019, состоится праздничный велопарад от елки к елке #bike2holidays

Стартуем на Софиевской площади в 14:00, громко и весело под Щедрика и Abba едем через новогодний Киев до Контрактовой площади.

Велопарад #bike2holidays — это веселая демонстрация того, что велосипед как вид транспорта не привязан к теплому сезону и может составить компанию даже в праздновании зимних праздников и Нового года.

На старте и остановках будем делать фото в красивых местах столицы, румяные и на колесах!

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Мы определим лучший праздничный лук и тюнинг велосипеда к Новому Году! Разумеется, победители будут награждены подарками от U-Cycle (ОО «Ассоциация велосипедистов Киева») и bike-friendly кафе Sereda vegan point.

Одевайтесь тепло и ярко, украшайте свой байк гирляндами и берите термос с горяченьким.

Будет празднично и тепло!

#bike2holidays

Мероприятие на facebook: https://www.facebook.com/events/2416336198475059/

Bike2Holidays: велопарад от елки к елке. Киев, 29 декабря 2019. Не пропустите Источник: facebook.com