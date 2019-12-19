Велозаезд «Несезон must go on: 60 km easy». Киев, 22 декабря 2019

Организатор — киевский клуб триатлетов Kyiv Cycling Squad. Место встречи: улица Выдубицкая (возле моста Патона, в сторону Южного моста). Время старта: 10:30.
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Информация организатора
Как мы и обещали, продолжаем несезонные катания. Да, мы видели прогноз погоды и учитываем тот факт, что в воскресенье могут быть осадки, но... давайте по порядку.
- Планируемый маршрут — https://www.strava.com/routes/15407313
- Средняя скорость: комфортная, но не 20 км / ч, так как 20 км / ч — замерзнем.
- Начало — в 10:30. Просьба быть вовремя.
- Правильная экипировка, шлем, исправный велосипед, свет, соблюдение ПДД и правил езды в группе — обязательно.
Планируем две остановки. Но как пойдет — посмотрим по пути. На финише пьем кофе.
Маршрут велозаезда «Несезон must go on: 60 km easy» Источник: Google Maps
Маршрут велозаезда «Несезон must go on: 60 km easy»
Источник: Google Maps
О погоде
Согласно почасовому прогнозу, незначительные осадки ожидаются с 12:00, поэтому будем рассчитывать, что успеем до дождя / слишком не намокнем. Если вдруг прогноз значительно ухудшится или видим дождь с самого утра — ивент переносим.
Всем спорт! До встречи в воскресенье!
- Мероприятие на facebook: https://www.facebook.com/events/486948198613350/
«Несезон must go on: 60 km easy». Киев, 22 декабря 2019. Не пропустите Источник: facebook.com
«Несезон must go on: 60 km easy». Киев, 22 декабря 2019. Не пропустите
Источник: facebook.com
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