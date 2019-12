Велозаезд «Несезон must go on: 60 km easy». Киев, 22 декабря 2019

Организатор — киевский клуб триатлетов Kyiv Cycling Squad. Место встречи: улица Выдубицкая (возле моста Патона, в сторону Южного моста). Время старта: 10:30.

Информация организатора

Как мы и обещали, продолжаем несезонные катания. Да, мы видели прогноз погоды и учитываем тот факт, что в воскресенье могут быть осадки, но... давайте по порядку.

Планируемый маршрут — https://www.strava.com/routes/15407313

Средняя скорость: комфортная, но не 20 км / ч, так как 20 км / ч — замерзнем.

Начало — в 10:30. Просьба быть вовремя.

— в 10:30. Просьба быть вовремя. Правильная экипировка, шлем, исправный велосипед, свет, соблюдение ПДД и правил езды в группе — обязательно.

Планируем две остановки. Но как пойдет — посмотрим по пути. На финише пьем кофе.

Маршрут велозаезда «Несезон must go on: 60 km easy» Источник: Google Maps

О погоде

Согласно почасовому прогнозу, незначительные осадки ожидаются с 12:00, поэтому будем рассчитывать, что успеем до дождя / слишком не намокнем. Если вдруг прогноз значительно ухудшится или видим дождь с самого утра — ивент переносим.

Всем спорт! До встречи в воскресенье!

Мероприятие на facebook: https://www.facebook.com/events/486948198613350/

«Несезон must go on: 60 km easy». Киев, 22 декабря 2019. Не пропустите Источник: facebook.com

