Эволюция велосипедов STELS Navigator 800

Navigator 800 - пожалуй, самая нетипичная из всей серии.

Как и в любой другой серии горных велосипедов STELS внутри самой серии они отличаются довольно незначительно. А серии Navigator 700 и Navigator 800 и вовсе очень схожи друг с другом и отличаются практически только рамой.

У каждого велосипеда марки STELS из серии Navigator 800 размер колес составляет 26 дюймов. Серия Navigator 700 лишь несколько лет назад была практически полностью переведена на размер колес 27,5 дюймов, что перевело их в несколько другую категорию (так называемые найнеры).

Модель Navigator 800 - пожалуй, самая нетипичная из всей серии. Она резко отличается от всех остальных велосипедов серии наличием предустановленного алюминиевого багажника, металлических (а не пластиковых) крыльев, регулировки руля по высоте и углу наклона. Нетипичны так же покрышки: они, как и вся остальная концепция велосипеда, направлены в первую очередь на городскую езду с заездом на грунт и легкое бездорожье. Контактное пятно покрышек данного велосипеда не издает практически никакого шума от контакта с дорогой. При этом велосипед едет легко и плавно.

Плавность хода данной модели велосипеда марки STELS обеспечена так же особенностью рамы. Для тех, кто не знает: от конструкции рамы велосипеда многое что зависит. Для различных видов поверхностей и типов велосипедов параметры рамы существенно отличаются. У данного велосипеда рама так же по функциональным возможностям приближает его к городскому типу, ведь место для крепления бутылочки максимально приближено и доступно, а профиль верхней части рамы не позволит отнести его ни к одному типу по половой принадлежности. Специальный прогиб рамы позволяет обезопасить велосипедиста от травм при частых остановках велосипеда в городских условиях.

Возможность регулировки руля в ущерб общей легкости, тем не менее, не утяжеляет дизайн. Окраска и фасон данного велосипеда из года в год отличают его от других моделей велосипедов STELS, делают его хозяина узнаваемым из толпы.

В целом за последние 3-4 года велосипеды марки STELS были сильно доработаны. Данный производитель серьезно озаботился качеством своей продукции из-за резкого увеличения конкуренции на велосипедном рынке. Да и в связи с ростом популярности велоспорта и фитнеса при помощи велосипеда, расширением сети прокатов велосипедов требования ко всем параметрам велотехники ужесточились.

Модель Navigator 800 отлично подойдет для службы в прокате велосипедов или как универсальный велосипед для любого взрослого члена семьи. Он прослужит верой и правдой своему владельцу при должном уходе за ним и использовании по назначению.

Источник: www.tipleader.com – бесплатные прогнозы и ставки на спорт