Breaking News: Крис Фрум покидает Team Ineos

Руководство Team Ineos официально заявило: после окончания сезона 2020 не будет продлевать контракт с Крисом Фрумом, выступавшем в составе команды 10 лет. Что же с ним будет дальше?

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С сезона 2021 Крис Фрум будет выступать в составе Israel Start-Up Nation.

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«Действующий контракт Криса заканчивается в декабре, и мы приняли решение не продлевать его, — заявил сэр Дэйв Брэйлсфорд, директор Team Ineos. — Мы делаем это заявление раньше, чем обычно, чтобы положить конец всем спекуляциям и позволить команде сосредоточиться на предстоящем сезоне». А спекуляций на тему ухода Фрума было предостаточно, и мы писали о них: тут и вот тут.

«Контракт Криса заканчивается в декабре 2020», — Дэйв Брэйлсфорд, директор Team Ineos Источник: pinterest.com

«Крис был с нами с самого начала. Он великий чемпион, и было много памятных моментов за эти годы. Но я верю, что это правильное решение для команды и для Криса», — продолжает Дэйв Брэйлсфорд.

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В составе Team Ineos Крис Фрум выступал 10 лет Источник: pinterest.com

Ожидается, что Тур де Франс 2020 Фрум проедет в составе Team Ineos, поскольку команда сильна (прошлогодние победы ее участников — Берналь, Томас — не дадут солгать) и у Криса большие шансы добыть пятый титул чемпиона Большой петли. Но Брэйлсфорд ситуацию комментирует так:

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«Учитывая его достижения в спорте, Крис по понятным причинам стремится иметь единоличное командное лидерство в следующей главе своей карьеры. Но мы не можем гарантировать ему это на данном этапе. А вот покидание Team Ineos может дать ему такую ​​уверенность. В то же время это даст другим членам нашей команды возможности для лидерства, которые они тоже заработали и справедливо ищут».

«Мы не можем гарантировать единоличное лидерство Крису на Тур 2020», — Брэйлсфорд Источник: pinterest.com

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Как все комментирует Фрум: «Это было феноменальное десятилетие, вместе с командой мы многого достигли, и я всегда буду дорожить воспоминаниями. С нетерпением жду новых захватывающих испытаний, поскольку перехожу к следующему этапу моей карьеры, но в то же время сейчас сосредоточен на своей пятой победе в Тур де Франс с командой Team Ineos».

Удачи, Крис!

«Думаю об одном — победе на Тур де Франс 2020», — Крис Фрум Источник: pinterest.com