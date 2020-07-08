Смерть Shimano: умер третий сын основателя легендарного бренда

3 июля 2020 в возрасте 85 лет умер Йошизо Шимано (Yoshizo Shimano): скончался от хронической сердечной недостаточности.

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Если вы не знаете, что такое Shimano, значит, вы никогда не катались на велосипеде. Основанная в 1921 году, компания стала мировым лидером в велосипедной индустрии, в частности благодаря производству велосипедных компонентов и комплектующих. В 1965 году Йошизо Шимано основал первое зарубежное подразделение компании, американскую корпорацию Shimano, где занимал пост президента в течение 27 лет. Он продолжал контролировать европейские продажи вплоть до 1972 года.

Йошизо Шимано умер в 85 лет: скончался от хронической сердечной недостаточности Источник: pinterest.com

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Йошизо стал президентом Shimano Inc. в 1995 году, а в 1998-м он еще больше расширил глобальный охват, сделав английский официальным языком компании (согласно Nikkei / продажи за рубежом в настоящее время составляют 90% выручки компании). Затем Йошизо оставался на своем лидерском посту в качестве почетного председателя с 2011 года.

Не вешаем нос: в настоящее время Shimano возглавляет племянник, Йозо Шимано, который является пятым президентом компании.

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Йозо Шимано — племянник Синдзабуро Симано (основателя) и пятый президент компании Источник: facebook.com

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«Вклад, сделанный Йошизо в бизнес Shimano, не может быть измерен, и его влияние будет ощущаться всегда», — прощальные слова, написанные на официальном сайте компании Shimano.

Йошизо был заядлым любителем велоспорта, а также занимал пост президента Японской ассоциации велосипедистов. Помним. Скорбим.

Йошизо Шимано балдел от велоспорта, возглавлял Японскую ассоциацию велосипедистов Источник: pinterest.com