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Мои ноги, они в огне: 7 мыслей каждого велосипедиста во время крутого подъема

Любите вы ездить в гору или нет, это то, столкновение с чем неизбежно. И какие же мысли роятся в голове велосипедиста в эти тяжкие минуты?

1. Я это сделаю. Вызов принят!

2. Пока все идет нормально.

3. Стоп. Он длиннее, чем я думал!

4. Мои ноги, они что, в огне?

5. Я вижу вершину холма. Почти готово.

6. Я умер? Я в раю?

7. Я сделал это!

Дорогие читатели Bike&Me, узнайте, как правильно ехать в гору, при этом как не погибать, и пусть никакой холм вас больше не пугает. Всем силы и выносливости!

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