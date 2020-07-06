Вело-разборки: Эган Берналь уже не против «тащить» Криса Фрума на Тур де Франс 2020

«Если мне придется работать на Фрума, я сделаю это», — заявил в одном из крайних интервью победитель Тур де Франс 2019, Эган Берналь. Мало того, велогонщик утверждает, между ним и Фрумом прекрасные отношения.

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Предыстория

Крис Фрум, четырехкратный победитель Тур де Франс и один из самых богатых (подробности тут) и самых популярных (подробности тут) велогонщиков перед уходом на пенсию желает заполучить пятую победу на главной шоссейной многодневке мира. Но так уж исторически сложилось, что в его команде имеется еще два победителя Тура:

Герайнт Томас — победитель Петли 2018;

— победитель Петли 2018; Эган Берналь — счастливый обладатель желтой майки Тура 2019.

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В команде начались нешуточные разборки на тему того, кто кого будет «тащить» во время гонки. Уже даже поползли слухи о том, что Фрум подыскивает себе новую команду, что неудивительно, ведь в одном из интервью Берналь заявил: «Жертвовать собой ради Криса — еще чего» (подробности тут).

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Крис Фрум. Везет на руле Эгана Берналя Источник: YouTube

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Но недавно победитель Тур де Франс 2019 «запел новую песню», сообщил: «Если мне придется работать на Фрума, я сделаю это. Мы ведь друзья, и все хотим идти вперед, побеждать. Здесь самое главное, что побеждает команда. Мы все Team Ineos. А Team Ineos — это те, кто должен победить».

Герайнт Томас. Поздравляет Берналя с победой на Тур де Франс 2019 Источник: pinterest.com

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«Крис, Герайнт (Томас) и я очень честны друг с другом. Когда мы увидим, что среди нас есть кто-то сильнее, тогда мы обязательно поможем. Не будет такого, что если я — лидер, то буду работать на Фрума. Если он будет сильнее — я без проблем сделаю это. И если ему придется сдаться ради меня, то я уверен, что так и будет, и Герайнту тоже», — продолжает Берналь.

Эган говорит, команда еще не определилась с фаворитом, и поэтому кого будут «развозить» — говорить об этом пока рано. «Давайте дождемся первых этапов Тур де Франс 2020, а там увидим. Плюс еще один большой вопрос, как мы все туда доберемся», — продолжает Берналь.

Слева направо: Фрум, Томас, Берналь. Кто же победит? Источник: pinterest.com