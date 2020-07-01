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Киевляне, налетай: на Троещине продают около сотни велосипедов по 6000 грн

Сеть Facebike привезла в Киев около сотни велосипедов б/у и выставила их возле веломагазина на улице Драйзера на Троещине.

Все велосипеды — б/у, произведенные в Китае и привезенные в Киев из Германии. Facebike продает их по 6000 гривен.

Facebike продает велосипеды б/у — по 6000 грн

Facebike продает велосипеды б/у — по 6000 грн

Источник: facebook.com

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В магазине уверяют: «Эти байки «вечные» и «непробиваемые». Все благодаря карданном валу вместо цепи, бескамерным покрышкам и цельнометаллическим колесным дискам, а также фарам с солнечными батареями, барабанному тормозу спереди и дисковому сзади».

Но в бочке меда не без ложки дегтя: вес такого байка — 25 килограммов без корзины.

Вес одного велосипеда — 25 кг. Зато он «вечный»

Вес одного велосипеда — 25 кг. Зато он «вечный»

Источник: facebook.com

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«Это еще один мощный удар по автомобилистам, а также серьезная заявочка на потребность в увеличении сети велодорожек Киева», — комментирует председатель ОО «Совет по урбанистике Киева» Виталий Селик.

В велопарке Facebike лишь около сотни велосипедов. Спешите

В велопарке Facebike лишь около сотни велосипедов. Спешите

Источник: facebook.com

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