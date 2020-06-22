Провал, печально: история неудачной попытки открыть велопрокат

Алексей Кардифов, сооснователь и генеральный конструктор дизайн-агентства «Кардифов Лаб» рассказывает о том, как открывал велосипедный прокат, сколько зарабатывал и почему в результате закрыл это гиблое дело.

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Дело было в 2012-м. Все началось с того, что Алексей купил два велосипеда Stels — с мыслью о том, что в худшем случае оставит их себе и жене. Раскинул объявления по социальным сетях, расклеил бумажки по столбам, и люди начали приходить да заключать договоры. Взамен — велосипеды, шлемы и прейскурант: на случай лопнувшей камеры, гнутого обода и т.д.

И сразу же начались проблемы. «Дело в том, что к арендуемой технике люди относятся не так бережно, как к своей», — говорит Алексей. Часто спустя неделю пользования возникали поломки вроде сорванного крепления педалей, а ведь в случаях обычного пользования такого не случается годами.

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Но это были мелочи на фоне с успехом, который тут же стартапера настиг. Алексей решился на оптовый заказ: сразу 20 велосипедов Stels: так получалось в 3 раза выгоднее + запчасти дешевле. Дела и дальше шли в гору. Докатилось до того, что в 2014-м молодой предприниматель с товарищами имели 40 велосипедов и 4 точки проката. За сезон данная бизнес-модель приносила до $3500 (без учета расходов на обслуживание и ремонт велосипедов, а также зарплаты). Алексей планировал открывать дополнительные точки.

Но недолго музыка играла: затем «начали всплывать подводные камни». А именно?

Велопрокат — это не только сдавать в аренду велосипеды, но и их обслуживать Источник: pinterest.com

1. Сезонность

Фактор, напрямую влияющий на доход. А именно: в марте часто выпадает снег, что в буквальном смысле замораживает прокат. В сильный ветер или дождь тоже педали особо не покрутишь. Ну а летом люди обычно разъезжаются по дачам да на моря. В итоге месяцы, когда «деньги гребли лопатой», можно было сосчитать на пальцах одной руки.

2. Большие расходы

Постепенно в непригодность пришла половина велопарка. Годовой ремонт одного велосипеда суммарно мог превысить его стоимость в 2-3 раза. А ведь на каждый байк надо еще докупать фонари, защиту на цепь, мягкое седло, прочные износостойкие металлические педали… А держать целых 4 пункта обслуживания велосипедов — штука не из дешевых.

3. Кражи

Однажды у Алексея была история: семеро друзей взяли семь байков покататься. Остановились сделать групповое фото. На минуту отвернулись — одного из велосипедов уже нет. Предприниматель ребятам сообщил, где можно купить такой же байк / вернул стоимость амортизации. История неприятная, да и идти на такое готовы далеко не все клиенты.

А еще у Кардифова был случай: один из сотрудников купил свои 4 велосипеда и в аренду сдавал именно их. История крайне неприятная, но к этому тоже нужно быть готовым и знать, как с бороться.

4. Курс доллара

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Резкий скачок курса доллара внес свои неприятные коррективы. В итоге запчасти подорожали в 3 раза, следовательно, и цена на аренду. А платить за час сумму, которая помогла бы выжить стартапу Алексея, клиентам было уже неинтересно.

В итоге молодой предприниматель распродал велосипеды за копейки (друзьям и знакомым), а вырученные деньги пошли на зарплаты сотрудникам. Финал.

Как избежать кражи велосипеда — пристегивайте его надежным замком Источник: pinterest.com

Ошибки

Алексей рассказывает об ошибках, которые он совершил.

1. Отсутствие финансовой подушки

Не учел износ оборудования и не заложил деньги в амортизацию. Часто случалось, что сразу несколько велосипедов выходили из строя, а денег на одновременную их починку не оказывалось. И это было печально.

2. Неверная оценка расходов на бизнес

Велопрокат — это не про аренду, а про ремонт. Иногда дешевле купить новый велосипед, чем возиться с поиском / починкой старого комплекта. А ведь ремонт — это еще и трудочасы.

3. Доверяй, но проверяй

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Нельзя на 100% доверять людям, ибо когда бизнес-модель очень зависит непосредственно от человека, он начинает изобретать «схемы», дабы класть деньги в свой карман, а не кошелек хозяина. Поэтому нужно закладывать мотивацию для сотрудников и защитные механизмы для владельцев. «А я этого не учел. Я просто не знал», — вспоминает с нотой грусти Алексей.

«Велопрокат — это не про аренду, а про ремонт», — Алексей Кардифов Источник: pinterest.com