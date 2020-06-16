Увеличение количества велосипедистов плохо для планеты — ученые

«Популяризация велосипедного движения — это хорошо, но может привести к увеличенному выбросу парниковых газов. И виновато в этом производство продуктов питания, которые едят велосипедисты», — утверждают ученые.

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Многие «приветствуют» пандемию коронавируса: она и хоть ненадолго, но таки снижает количество автомобилей и поощряет людей ездить на велосипедах. Но исследователи говорят: велосипедисты, которым нужно больше есть, также могут быть вредными для окружающей среды.

В статье, опубликованной в международном журнале Scientific Reports, говорится: увеличение числа людей, переходящих от вождения к прогулкам или езде на велосипеде, приведет к увеличению выбросов, связанных с производством продуктов питания.

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Поэтому ведущий исследователь и доктор наук Аня Миздрак из Университета Отаго в Новой Зеландии утверждает, что необходимо поощрять людей к выбору низкоуглеводных диетических вариантов для пополнения запасов необходимых калорий, то есть меньше мяса, молочных и обработанных продуктов питания. И налегать на сезонные продукты, выращенные на месте.

«У нас есть проблема, но вполне решаемая. Чтобы минимизировать количество выбросов парниковых газов, возникающих за счет увеличения велосипедистов, нам нужно учесть рацион последних. Выбросы, связанные с райдерами, будут ниже, если они будут потреблять низкоуглеводную диетическую пищу», — говорит Миздрак.

Как уменьшить выбросы парниковых газов — ешьте низкоуглеводную пищу (ученые) Источник: pinterest.com

Согласно первому в своем роде исследованию для оценки выбросов парниковых газов, вызванных потреблением пищи из-за увеличения количества «активного транспорта», дополнительное потребление пищи, вызванное поездками на велосипедах, увеличило выбросы парниковых газов:

на 0,26 килограмма эквивалента CO2 на километр при езде на велосипеде;

эквивалента CO2 на километр при езде на велосипеде; на 0,14 килограмма CO2 при ходьбе или беге (по крайней мере так случилось в экономически развитых странах).

«Чтобы максимизировать влияние на выбросы парниковых газов, достигаемых за счет увеличения использования велосипедов, нам необходимо учитывать режим питания. Выбросы, связанные с «активным транспортом», будут ниже, если ходить и ездить на велосипеде и при этом питаться низкоуглеводными диетическими продуктами», — говорит Миздрак, призывая людей отказаться от потребления мяса и перейти к большему количеству овощей, цельного зерна и фруктов.

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Выбросы, связанные с производством различных пищевых групп, варьируются в широких пределах: от 0,02 граммов CO2 для овощей — и до 5,6 граммов CO2-эквивалентов на килокалории для говядины и свинины (согласно исследованию). «Потребители, переходящие на продукты с более низкими выбросами, могут сократить общие выбросы в атмосферу до 80%», — поддерживает Миздрак доктор наук и коллега по научному цеху Кристина Клегхорн.

Ешьте меньше мяса, больше свежих фруктов / овощей — и вы спасете планету (ученые) Источник: pinterest.com