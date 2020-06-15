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Киев опасный: 30 самых рискованных дорог столицы для велосипедиста

Украинские велосипедисты написали открытое письмо главе Министерства внутренних дел Арсену Авакову с требованием повысить безопасность на дорогах Киева. На каких именно дорогах?

Отдельно указана просьба урегулировать правила относительно передвижения велосипедистов и пешеходов.

«На прошлой неделе в Киеве сбили трех велосипедистов и это только те, о которых мы знаем. Мы устали от тысяч смертей на дорогах. Украина — одна из стран с наибольшим количеством смертельных ДТП на тысячу населения в мире. Мы хотим жить в стране, где выйти на улицу безопасно, где выйти на пешеходный переход не значит подписать смертный приговор, где ехать на велосипеде не значит быть «хрустиком», и где водить авто не играть в «русскую рулетку», — сказано в письме от велосипедной общественности Киева.

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Одно из требований — обеспечить безопасный проезд велосипедистов и проход пешеходов вдоль всех дорог государственного значения. А также не согласовывать проекты реконструкции улиц и дорог, где непонятно, какой приоритет имеет велосипедист на велопереезде.

«После декабрьского запрета в правилах дорожного движения велосипедистам ездить по дорогам государственного значения, МВД фактически криминализирует велосипедистов, ведь безопасных альтернатив им не предлагает», — отмечают в письме. 

По мнению активистов, скорость движения в городе должна быть 50 км/ч. Они также требуют установить камеры наблюдения на опасных участках Киева и усовершенствовать их функционал.

Скорость движения в городе должна составлять 50 км/ч — мнение активистов

Скорость движения в городе должна составлять 50 км/ч — мнение активистов

Источник: YouTube

Также велосипедисты уже сформировали перечень наиболее опасных локаций столицы, где должны быть установлены камеры наблюдения за скоростью и другими нарушениями:

  • Перекресток пр. Степана Бандеры и Набережно-Рыбацкого шоссе;
  • Проспект Победы: у м. Житомирская, пр. Победы, 106, напротив м. Шулявская, м. Политехнический институт, напротив домов пр. Победы, 14-16;
  • Кольцевая дорога: у Обойного рынка, возле ул. Петропавловской, везде на участке между ул. Тулузы и Леся Курбаса, возле улицы Зодчих, 30, на Жулянском путепроводе, возле ул. Бориса Лятошинского, на Одесской площади;
  • Большая Кольцевая: примыкания ул. Газопроводной;
  • Вадима Гетьмана: от Шулявского до Индустриального моста (камеры в обе стороны);
  • Вадима Гетьмана: от Индустриального моста до ул. Питерской (несколько камер);
  • пр. Романа Шухевича, 2т (около SkyMall);
  • Перекресток Романа Шухевича и бульвара Перова;
  • Перекресток Оноре де Бальзака и Марины Цветаевой;
  • Перекресток бул. Перова и ул. Микитенко;
  • Дарницкая площадь по всем направлениям;
  • Дарницкое шоссе в месте примыкания улицы Сортировочной;
  • Перекресток ул. Петра Григоренко и Анны Ахматовой;
  • пр. Бажана возле м. Харьковская, м. Славутич;
  • Харьковское шоссе между Тростянецкой и Здолбуновской;
  • перекресток ул. Тростянецкой и Ревуцкого;
  • ул. Привокзальная напротив Дарницкого железнодорожного вокзала;
  • площадь Тараса Шевченко;
  • ул. Антоновича у Ocean Plaza;
  • ул. Васильковская от Голосеевской площади до ул. Стельмаха;
  • Голосеевский проспект от Голосеевской площади до ул. Маричанськой;
  • Демеевская площадь;
  • ул. Щербаковского;
  • Гостомельское шоссе: у пересечения с ул. Городской и еще несколько точек на шоссе дальше на запад;
  • Столичное шоссе возле ул. Матыкина;
  • Днепровское шоссе у поворота на Лесники;
  • Академика Заболотного у Пироговского пути и развязки Столичное / Днепровское шоссе;
  • ул. Генерала Наумова;
  • Новоирпенская трасса (Р-30);
  • ул. Бальзака / Драйзера.

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Такое требование спровоцировано тем, что сейчас родственники пострадавших велосипедистов самостоятельно ищут свидетелей и водителей, которые скрылись с места аварии. Адресантам также важно получать информацию на официальном сайте о расследовании причин каждого ДТП в Украине и о действиях подразделений МВД.

15 июня 2020 активисты ожидали министра перед входом в КГГА в 08:30 — для того, чтобы лично передать требования. Вот как это было:

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