Киев опасный: 30 самых рискованных дорог столицы для велосипедиста

Украинские велосипедисты написали открытое письмо главе Министерства внутренних дел Арсену Авакову с требованием повысить безопасность на дорогах Киева. На каких именно дорогах?
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Отдельно указана просьба урегулировать правила относительно передвижения велосипедистов и пешеходов.
«На прошлой неделе в Киеве сбили трех велосипедистов — и это только те, о которых мы знаем. Мы устали от тысяч смертей на дорогах. Украина — одна из стран с наибольшим количеством смертельных ДТП на тысячу населения в мире. Мы хотим жить в стране, где выйти на улицу — безопасно, где выйти на пешеходный переход — не значит подписать смертный приговор, где ехать на велосипеде — не значит быть «хрустиком», и где водить авто — не играть в «русскую рулетку», — сказано в письме от велосипедной общественности Киева.
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Одно из требований — обеспечить безопасный проезд велосипедистов и проход пешеходов вдоль всех дорог государственного значения. А также не согласовывать проекты реконструкции улиц и дорог, где непонятно, какой приоритет имеет велосипедист на велопереезде.
«После декабрьского запрета в правилах дорожного движения велосипедистам ездить по дорогам государственного значения, МВД фактически криминализирует велосипедистов, ведь безопасных альтернатив им не предлагает», — отмечают в письме.
По мнению активистов, скорость движения в городе должна быть 50 км/ч. Они также требуют установить камеры наблюдения на опасных участках Киева и усовершенствовать их функционал.
Скорость движения в городе должна составлять 50 км/ч — мнение активистов Источник: YouTube
Скорость движения в городе должна составлять 50 км/ч — мнение активистов
Источник: YouTube
Также велосипедисты уже сформировали перечень наиболее опасных локаций столицы, где должны быть установлены камеры наблюдения за скоростью и другими нарушениями:
- Перекресток пр. Степана Бандеры и Набережно-Рыбацкого шоссе;
- Проспект Победы: у м. Житомирская, пр. Победы, 106, напротив м. Шулявская, м. Политехнический институт, напротив домов пр. Победы, 14-16;
- Кольцевая дорога: у Обойного рынка, возле ул. Петропавловской, везде на участке между ул. Тулузы и Леся Курбаса, возле улицы Зодчих, 30, на Жулянском путепроводе, возле ул. Бориса Лятошинского, на Одесской площади;
- Большая Кольцевая: примыкания ул. Газопроводной;
- Вадима Гетьмана: от Шулявского до Индустриального моста (камеры в обе стороны);
- Вадима Гетьмана: от Индустриального моста до ул. Питерской (несколько камер);
- пр. Романа Шухевича, 2т (около SkyMall);
- Перекресток Романа Шухевича и бульвара Перова;
- Перекресток Оноре де Бальзака и Марины Цветаевой;
- Перекресток бул. Перова и ул. Микитенко;
- Дарницкая площадь по всем направлениям;
- Дарницкое шоссе в месте примыкания улицы Сортировочной;
- Перекресток ул. Петра Григоренко и Анны Ахматовой;
- пр. Бажана возле м. Харьковская, м. Славутич;
- Харьковское шоссе между Тростянецкой и Здолбуновской;
- перекресток ул. Тростянецкой и Ревуцкого;
- ул. Привокзальная напротив Дарницкого железнодорожного вокзала;
- площадь Тараса Шевченко;
- ул. Антоновича у Ocean Plaza;
- ул. Васильковская от Голосеевской площади до ул. Стельмаха;
- Голосеевский проспект от Голосеевской площади до ул. Маричанськой;
- Демеевская площадь;
- ул. Щербаковского;
- Гостомельское шоссе: у пересечения с ул. Городской и еще несколько точек на шоссе дальше на запад;
- Столичное шоссе возле ул. Матыкина;
- Днепровское шоссе у поворота на Лесники;
- Академика Заболотного у Пироговского пути и развязки Столичное / Днепровское шоссе;
- ул. Генерала Наумова;
- Новоирпенская трасса (Р-30);
- ул. Бальзака / Драйзера.
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Такое требование спровоцировано тем, что сейчас родственники пострадавших велосипедистов самостоятельно ищут свидетелей и водителей, которые скрылись с места аварии. Адресантам также важно получать информацию на официальном сайте о расследовании причин каждого ДТП в Украине и о действиях подразделений МВД.
15 июня 2020 активисты ожидали министра перед входом в КГГА в 08:30 — для того, чтобы лично передать требования. Вот как это было:
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