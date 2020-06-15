Это смотреть стоит: 5 украинских фильмов про спорт

От короткометражки о тяжелой атлетике — и до документальной истории об украинском следе в истории НХЛ.

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Украинский кинематограф не очень часто снимает картины на основе спортивных событий или историй. Но если раньше таких фильмов вообще почти не было, то за последние годы они начали появляться — не только художественные, но и документальные.

Мы собрали пять украинских фильмов о спорте, которые стоит посмотреть (жаль, про велоспорт пока ничего не сыскать). Некоторые из них окажутся в прокате в 2020 году, поэтому имеет смысл даже сходить на премьеру.

Лобановский навсегда (документальный фильм, 2016)

Документальный фильм об одном из самых выдающихся футбольных тренеров в истории Украины — о Валерии Лобановском. Но это фильм не просто о Лобановском-тренере, он о влиянии Лобановского на футбол в целом.

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В документалке показан процесс становления Лобановского-футболиста, затем его переход на тренерскую позицию и все это вплетено в контекст футбола в СССР. Своими воспоминаниями о Валерии Васильевиче делятся как его подопечные (например, Олег Блохин или Андрей Шевченко), так и иностранные легенды мирового футбола (например, Карло Анчелотти).

Штангист (короткометражный фильм, 2018)

Фильм «Штангист» — история о том, чего стоит победа в спорте. В основе сюжета ленты — рассказ о подготовке тяжеловеса к престижным соревнованиям на фоне многих психологических переживаний. Хотя в фильме не показано подробно тренировочный процесс, режиссер демонстрирует, на какие жертвы идет спортсмен ради достижения своей цели.

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Короткометражка в широком прокате показана не была, при этом она завоевала несколько престижных наград на украинских и европейских кинофестивалях. Одна из особенностей фильма — главную роль исполнил штангист, мастер спорта из Чернигова, Олег Лой.

Пульс (художественный фильм, 2020)

Когда автомобильная авария забирает шансы на участие в Олимпийских играх, не каждый атлет решится на продолжение борьбы за свою мечту. Но атлетка Оксана Ботурчук боролась и в дальнейшем, как следствие — 8 медалей Паралимпийских игр, одна из которых — золотая.

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Собственно, фильм «Пульс» — экранизация истории Оксаны Ботурчук. Это художественный фильм, поэтому не все сюжетные детали совпадают с тем, что переживала Оксана, но «Пульс» — прекрасная возможность ознакомиться с жизненным путем 8-кратного призера Паралимпиады.

Премьера фильма была запланирована на 19 марта 2020, однако в связи с закрытием кинотеатров выход ленты перенесли. Новая дата премьеры еще не была объявлена.

UKE (документальный фильм, 2020)

Документальный фильм UKE — рассказ про триумфаторов Кубка Стэнли (хоккей) с украинскими корнями. В названии фильма — сокращение от Ukrainians, именно так украинскую национальность называют в Северной Америке.

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Режиссер Владимир Мула провел собственное исследование, пообщавшись с легендарными хоккеистами и их родными, — чтобы выяснить, кто из них имеет украинские корни. И некоторые фамилии героев фильма стали неожиданными. Выход фильма UKE запланирован на осень 2020 года.

Иван Сила (художественный фильм, 2013)

Не упомянуть этот фильм в подобной подборке было бы неправильно.

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Лента «Иван Сила» — экранизация детской книги «Невероятные приключения Ивана Силы», поэтому моментами этот фильм действительно напоминает сказку. И одновременно в его основе лежит реальная история украинского атлета Ивана Фирцака, прошедшего путь от циркового артиста до чемпиона Чехословакии по борьбе и тяжелой атлетике.