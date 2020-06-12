Почему автомобилисты так ненавидят велосипедистов

«Тараканы на колесах», «хрустики», — как автомобилисты велосипедистов только не называют. Таки да: среди нас есть райдеры, ведущие себя как безрассудные идиоты.

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Но если в целом проанализировать выгоды, получаемые от велосипеда, то можно понять, что безрассудные идиоты тут уж точно не велосипедисты. И вот почему.

Велосипедисты = «слабительное» для города

Автомобили — «запор» для мегаполиса. Сколько народу вечно простаивает в пробках, опаздывая на встречи, брифы, митинги, свидания, работу… Сколько недовольных лиц и ненависти. Особенно когда «за бортом» 30-градусная жара. И тут мимо всей этой «картины Репина» проносится велосипедист: счастливый, никуда не опаздывающий, стройный да подтянутый…

Сладкий, сладкий чистый воздух

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Даже если все велосипедисты планеты начнут жечь покрышки своих байков, это не дотянет и до половины всех тех газов, которые вылетают из глушителей авто любого мегаполиса. Велосипедисты = чистый сладкий воздух, авто = нет.

Велосипедисты = сладкий чистый воздух Источник: pinterest.com

Лучше для экономики

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Бензин, дороги, разбитые подвески, обслуживание… Автомобили обходятся в кругленькую сумму — как правительству, так и автовладельцам. А вот велосипед наоборот: вносит свой неоценимый вклад в материальное состояние как страны, так и малого бизнеса в частности. Об этом мы писали тут.

Тишина

Даже пьяный и поющий во весь голос «WWW-Ленинград-SPB-точка-ru» велосипедист, возвращающийся домой вечером после бара, и рядом не будет стоять с тем шумом, который издает автомобиль. А ведь далеко не все велосипедисты ходят в бар, сидят там допоздна, и уж тем более напиваются пива.

Меньше шансов убить вас

Велосипедисты не убивают людей, разве что калечат. И то в крайнем случае. А вот автомобили — надежный, проверенный, регулярно подтверждающий свой статус аппарат по уничтожению человека. Задумайтесь.

Велосипедисты не убивают. Максимум — калечат Источник: pinterest.com

Меньше шансов, что вы убьете их

Когда вокруг появляется больше велосипедистов (и пешеходов), люди склонны менять свое мнение поведение, вести себя «проще» и следовать тому же примеру. Это все наука.

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Концепция безопасности в цифрах означает: если будет больше велосипедистов, шансы, что вы станете одним из них, повышаются в два раза. И это срабатывает даже тогда, когда человек их (то есть нас, то есть велосипедистов) ненавидит до мозга кости.

Они — тоже вы

Большинство велосипедистов — тоже автомобилисты. Их тоже раздражают другие велосипедисты. А теперь подумаете, сколько ошибок во время вождения совершаете вы, и сколько раз этим раздражаете других автомобилистов.

Мы все едины. Поэтому следующий раз, когда видите безрассудного райдера, просто расслабьтесь, и не думайте о том, что этот болван — лицо всех велосипедистов города.

P.S.

Умелые шоссейники могут ехать плечом к плечу по трое в одной автомобильной полосе. А вы нет. Делайте выводы, джентльмены.

Велосипед = всегда хорошее настроение Источник: pinterest.com