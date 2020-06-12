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Печальное видео: как ломаются карбоновые вилки во время финишного спринта

Даже если у вас ультра-дорогой карбоновый шоссейник за баснословные деньги, это не означает, что он не подведет в самый ответственный момент.

В главной роли Симон Пелло — швейцарский велогонщик, нынче выступающий в составе UCI ProTeam Androni GiocattoliSidermec. Видео с падением — с гонки Тур дю Ду (Tour du Doubs, шоссейная однодневка во французском департаменте Ду, проводится с 1934 года, дистанция — 196,8 км).

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Соревнование состоялось 15 сентября 2019, на тот момент Симон «гонялся» за команду IAM–Excelsior и «катался» на Bianchi. В интервью после падения велогонщик сообщил, что серьезных травм не получил. Но от этого не легче. Особенно учитывая тот факт, что это был финишный спринт.

Падению Пелло до самых ужасных падений на Тур де Франс далеко. И слава Богу. Пусть ни с кем больше никогда так не случается.

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