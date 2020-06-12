Мы умны и сексуальны: 12 причин встречаться с велосипедистами

Велосипедисты — народ удивительный. И не только потому, что мы носим обтягивающие шорты да на двух колесах ездим очень быстро.
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Много есть причин, благодаря которым стоит встречаться с велосипедистом. Что же за причины?
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- У велосипедистов красивые лица. Особенно если это сильные велосипедисты. Исследования, опубликованные в журнале Biology Letters, показали: лучшие 10% велогонщиков Тур де Франс 2012 года были оценены на 25% красивее тех, кто от них отставал.
- Велосипедисты хороши своими руками… А всему этому они научились в процессе обслуживания байка и переключения дуалов.
- Мы знаем много анекдотов. Именно поэтому умеем искусно заполнять неловкое молчание.
- Велосипедисты — народ выносливый, потому они могут работать напролет весь день… и всю ночь.
- Велосипедисты полны решимости, особенно если речь про достижение целей.
- Велосипедисты всегда загорают. Всегда.
- У нас отличная ориентация в пространстве.
- Мы не терпим поражения ни на одной арене.
- Мы легко заводим друзей.
- Мы отлично выглядим, когда становимся старше.
- Мы умные. Психологическое исследование, проведенное в Mindlab, показало: велосипедисты на 13% умнее других. Не последнюю роль в этом играет время, которое проводим на велосипеде, будучи сосредоточенными на дороге, внимательности, езде.
- Мы «экологически чистые».
Почему стоит встречаться с велосипедистами — потому что они умны и сексуальны Источник: pinterest.com
Почему стоит встречаться с велосипедистами — потому что они умны и сексуальны
Источник: pinterest.com
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