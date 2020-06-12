Мы умны и сексуальны: 12 причин встречаться с велосипедистами

Велосипедисты — народ удивительный. И не только потому, что мы носим обтягивающие шорты да на двух колесах ездим очень быстро.

А вы не забыли подписаться на наш канал Telegram?

Много есть причин, благодаря которым стоит встречаться с велосипедистом. Что же за причины?

Читай также: Секс или мерзость: как выглядит самый накачанный велосипедист в мире

У велосипедистов красивые лица. Особенно если это сильные велосипедисты. Исследования, опубликованные в журнале Biology Letters, показали: лучшие 10% велогонщиков Тур де Франс 2012 года были оценены на 25% красивее тех, кто от них отставал. Велосипедисты хороши своими руками… А всему этому они научились в процессе обслуживания байка и переключения дуалов. Мы знаем много анекдотов. Именно поэтому умеем искусно заполнять неловкое молчание. Велосипедисты — народ выносливый, потому они могут работать напролет весь день… и всю ночь. Велосипедисты полны решимости, особенно если речь про достижение целей. Велосипедисты всегда загорают. Всегда. У нас отличная ориентация в пространстве. Мы не терпим поражения ни на одной арене. Мы легко заводим друзей. Мы отлично выглядим, когда становимся старше. Мы умные. Психологическое исследование, проведенное в Mindlab, показало: велосипедисты на 13% умнее других. Не последнюю роль в этом играет время, которое проводим на велосипеде, будучи сосредоточенными на дороге, внимательности, езде. Мы «экологически чистые».

Почему стоит встречаться с велосипедистами — потому что они умны и сексуальны Источник: pinterest.com