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Мы умны и сексуальны: 12 причин встречаться с велосипедистами

Велосипедисты — народ удивительный. И не только потому, что мы носим обтягивающие шорты да на двух колесах ездим очень быстро.

Много есть причин, благодаря которым стоит встречаться с велосипедистом. Что же за причины?

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  1. У велосипедистов красивые лица. Особенно если это сильные велосипедисты. Исследования, опубликованные в журнале Biology Letters, показали: лучшие 10% велогонщиков Тур де Франс 2012 года были оценены на 25% красивее тех, кто от них отставал.
  2. Велосипедисты хороши своими руками… А всему этому они научились в процессе обслуживания байка и переключения дуалов.
  3. Мы знаем много анекдотов. Именно поэтому умеем искусно заполнять неловкое молчание.
  4. Велосипедисты — народ выносливый, потому они могут работать напролет весь день… и всю ночь.
  5. Велосипедисты полны решимости, особенно если речь про достижение целей.
  6. Велосипедисты всегда загорают. Всегда.
  7. У нас отличная ориентация в пространстве.
  8. Мы не терпим поражения ни на одной арене.
  9. Мы легко заводим друзей.
  10. Мы отлично выглядим, когда становимся старше.
  11. Мы умные. Психологическое исследование, проведенное в Mindlab, показало: велосипедисты на 13% умнее других. Не последнюю роль в этом играет время, которое проводим на велосипеде, будучи сосредоточенными на дороге, внимательности, езде.
  12. Мы «экологически чистые».

Почему стоит встречаться с велосипедистами — потому что они умны и сексуальны

Почему стоит встречаться с велосипедистами — потому что они умны и сексуальны

Источник: pinterest.com

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