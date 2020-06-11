Ну и «быкота»: коровы напали на мимо проезжающего велосипедиста

Несчастные велосипедисты, их (то есть нас) ненавидят даже коровы!

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В Сети (twitter’е в частности) появилось новое вирусное видео. В главной роли — мирный-тихий велосипедист, проезжающий мимо агрессивных деревенских коров. Сперва все было гладко (прям как асфальт), но в последний момент скотинке что-то не понравилось...

Чем несчастный mtb-шник коровкам так не угодил — загадка. Но следующий раз он явно будет думать дважды прежде, чем ехать на велосипеде к деревенским быкам.

Ох и несладко приходится велосипедистам, ведь еще ненавидят и кенгуру. Сцены с разборками смотрите тут.