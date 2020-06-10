Уникальный Specialized, подаренный Петером Саганом Папе Франциску, продается «на благотворительность»

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Петер Саган, Папа Франциск, и уникальный белый Specialized Источник: pinterest.com

Предыстория

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Встреча Сагана и Папы Франциска состоялась в Ватикане январе 2018 во время еженедельного вещания понтифика на площади Святого Петра (митинг организовали Specialized и Volkswagen Italia). Петер тогда отправился в Ватикан со своей матерью и прочими набожными католиками из команды. Там и был официально презентован уникальный Specialized в белом и желтом цветах Ватикана с изображением флага Ватикана и герба на нижней трубе. Там велосипед Папе Франциску и передали.

Велосипедное седло, на котором будет сидеть Папа Франциск. Но это неточно

Источник: pinterest.com

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А еще Саган подарил Папе римскому майку чемпиона мира и немного пообщался со священнослужителем. «Папа Франциск просил меня помолиться за него, ибо он молится за каждого из нас, за весь мир. А это значит, что ему нужна сила. Та сила, которая исходит от того, что другие молятся за него. Я ответил — без проблем», — вспоминает Саган.

Петер Саган дарит Папе Франциску майку чемпиона мира Источник: pinterest.com

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«Мне нравится Папа Франциск, он хороший, — продолжает Петер. — Он передает сложные идеи простыми словами. Он — пример, важный человек для всего мира. Даже те, кто не верует, знают папу, и через него, если они хотят, то могут открыть для себя Бога».

«Он хороший», — Петер Саган про Папу Франциска, не про Specialized Источник: pinterest.com

Надеемся, Бог поможет Сагану победить на одной из главных многодневок года 2020, из-за которой, кстати, в Team Ineos уже кипят страсти — подробности тут.

Петер Саган и уникальный Specialized. Еще один кадр с церемонии вручения велосипеда Источник: pinterest.com