6 самых странных реклам про велоспорт и все, что с ним связано

В XXI веке от рекламы не деться никуда, ибо она нас подстерегает всюду: в метро, на ТВ, в смартфоне… И иногда эта реклама настолько нелепая, что лучше бы ее не видеть. Особенно когда она про велоспорт.

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1. SIDI

Итальянцы — те еще любители снять что-то странное. И реклама велосипедных туфель SIDI — прямое тому доказательство.

Спойлер: присутствует обнаженка…

2. Nike & Лэнс Армстронг

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Древняя реклама, результат коллаборации великого бренда и великого велогонщика, вылившаяся в видеоряд, где можно наблюдать Лэнса, проходящего допинг-тест. Чем закончилась история — все мы знаем. Речь, разумеется, о новеньком фильме Армстронга (подробности тут). А вы о чем подумали?

Рекламу все-таки посмотрим.

3. Festina и Ришар Веранк

Ришар Веранк — французский профессиональный шоссейный велогонщик (правда, уже 50-летний), семикратный лучший горный восходитель Тур де Франс. Был замешан в громком допинговом скандале 1998 года и изгнан из команды, которую на тот момент спонсировали Festina — швейцарский часовой бренд.

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И по сей день историю с Веранком да допинговым скандалом называют «делом Фестины». Бренду приклеили ярлык «потребителей наркотиков, мошенников и лжецов». И как бы печально это не звучало, швейцарцы до сих пор успешно производят да продают часы, и даже позволяют себе выпускать серии хронометров limited edition, издаваемые в честь Тур де Франс. Так и было в 2015. Вот доказательства:

4. Trotify

Это странное деревянное устройство, издающее звук копыт лошади. Прикрепляется на переднее колесо — и люди думают, что позади у них — не велосипедист, а конь. В некоторой мере, так оно и есть. Конь, правда, педальный.

5. Specialized

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В 2012-м «Спеши» выпустили новый велосипед для даунхилла — Specialized Demo 8. И все, что придумали для рекламной кампании — красотку, переодетую в медсестру и накачивающую шины. Как-то так…

Вот так выглядела реклама Specialized Demo 8 в 2012 Источник: pinterest.com

6. E3 Harelbeke

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Дело было снова в 2015. На одну из рекламных кампаний E3 Harelbeke (ежегодная однодневная классика) выдвигали постер, показанный ниже. И лозунг придумали: «Кто в этом году ущипнет Харелбеке?». В последствии «попку» отозвали. Но мы ее таки нашли.

Реклама классики E3 Harelbeke в 2015. И лозунг «Кто в этом году ущипнет Харелбеке?» Источник: pinterest.com