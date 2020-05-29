Ветер — не проблема: 15 признаков зависимости от шоссейного велоспорта

Езда на велосипеде — наркотик: как только «зацепился», пути назад уже нет. Когда обычных поездок на выходных уже недостаточно, и когда мысли витают вокруг велосипеда, а не девушки, знайте — вы на крючке.
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Кто-то из нас садится на велосипед, дабы проветрить голову. Кто-то — чтобы похудеть (кстати, как это сделать с помощью велосипеда, — читайте тут)… Но есть и законченные «адреналиновые наркоманы», пораженные скоростью, групповыми заездами и гонками. Как понять, что вы — один из них?
1. Вы знаете, где находится каждая выбоина в радиусе 5 км от вашего дома.
2. Вы используете велосипед как способ изменить свое настроение.
3. Вы точно знаете, с какой стороны дул ветер на выходных.
4. Вы тратите больше денег на велосипедное снаряжение, чем повседневные вещи, которые вам действительно нужны.
5. Если не хватает тренировки, чувствуете себя угрюмым и раздражительным (еще один способ поднять настроение описан тут).
Даже лютый дождь велосипедной тренировке не помеха. Вы зависимы Источник: pinterest.com
Даже лютый дождь велосипедной тренировке не помеха. Вы зависимы
Источник: pinterest.com
6. Ваш велосипед имеет прозвище, и вы этим совсем не смущены.
7. Открыть энергетический гель одной рукой или откусить зубами верх упаковки — не проблема.
8. Если ваша Strava (или любое другое из этих приложений) сбрасывается после 40 километров езды, вы возвращаетесь домой и начинаете все сначала.
9. Вы немного проголодались на работе и мгновенно потянулись рукой к спине.
10. Несмотря на протесты девушки, ваш велосипед занимает почетное место в спальне.
11. У вас слишком много велосипедных футболок.
12. На ваших бицепсах и бедрах — велосипедный загар.
13. Велосипедисты, проезжающие менее 150 километров в день, для вас — просто туристы.
14. Вы думаете о каждом холме как велосипедист, даже когда едете на машине. Кстати, как не погибать на горочках, — читайте тут.
15. Мечтаете так разогнаться, чтобы превысить максимальную допустимую скорость.
Хотите быстро ездить — выбирайте правильные посадку и байк. И тренируйтесь Источник: pinterest.com
Хотите быстро ездить — выбирайте правильные посадку и байк. И тренируйтесь
Источник: pinterest.com
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