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Стоит ли велосипедисту кататься на тротуарах

Тротуары выглядят как более безопасный вариант для городских велосипедистов, особенно когда на дороге много автомобилей. Но езда по тротуару не устраняет угрозы оказаться сбитым.

Тимоти Донельсон, постоянный житель округа Колумбия, усвоил этот урок, когда катался на велосипеде по тротуару.

«Будучи на тротуаре, я слез с велосипеда, собирался выйти на проезжую часть. Но не успел даже сделать шагу, — машина. Я даже не видел, как она приближается. Просто появилась из ниоткуда», — говорит Донельсон. Машина сбила Донельсона, и он попал в больницу с травмами спины.

Закон штата Вашингтон предусматривает следующее: «Каждому человеку, который ездит на велосипеде по тротуару или пешеходному переходу, должны быть предоставлены все права, и на него распространяются все обязанности, применимые к пешеходу в этой главе».

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В то время как этот закон дает велосипедистам право ездить по тротуарам, Административный кодекс Вашингтона устанавливает Типовое постановление о дорожном движении, которое городские власти могут включать в свои местные правила дорожного движения. Постановление предусматривает следующее:

  1. Никто не должен ездить на велосипеде по тротуару в деловом районе.
  2. Человек может ездить на велосипеде по любому другому тротуару или любой проезжей части, если это не ограничено или не запрещено устройствами управления движением.
  3. Всякий раз, когда кто-либо едет на велосипеде по тротуару, такой человек должен уступать дорогу любому пешеходу.

Велосипедист Тимоти Донельсон, постоянный житель округа Колумбия. Его сбила машина

Велосипедист Тимоти Донельсон, постоянный житель округа Колумбия. Его сбила машина

Источник: pinterest.com

Доказано: защищенные велосипедные дорожки сокращают количество велосипедистов на тротуаре

В последнее десятилетие велосипедная инфраструктура в городах США значительно расширилась. Одна из самых больших областей роста — число велосипедных дорожек. Например, в Вашингтоне в настоящее время насчитывается 78 миль велосипедных дорожек (125,5 км); по сравнению с тремя милями (4,8 км) в 2001 году. Но из этих 78 миль только шесть защищены.

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В отличие от стандартной белой линии, нарисованной на обочине дороги, защищенная велосипедная дорожка имеет физический барьер, который отделяет велосипедистов от дорожного движения. Исследования Департамента транспорта округа Колумбия показывают: количество велосипедистов на тротуарах сократилось на 56% в местах установки защищенных велосипедных дорожек.

Во время езды по тротуару всегда обращайте внимание на пешеходов

Во время езды по тротуару всегда обращайте внимание на пешеходов

Источник: pinterest.com

Защищенные велосипедные дорожки — решение не единственное

«Велосипедные дорожки должны быть построены таким образом, чтобы вывести дорогу в контекст», — говорит Колин Браун, член Вашингтонской ассоциации велосипедистов. Несмотря на то, что защищенные велосипедные дорожки, как доказано, уменьшают количество людей на тротуаре и увеличивают количество людей на велосипедах, везде они не нужны.

«Если машины не двигаются быстро и вокруг много людей, тогда велосипедисты на дорожке, нарисованной краской, в ​​порядке», — сказал он.

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Сторонники велодвижения, такие как Браун, утверждают: для городов выходом из ситуации является создание сети не только обычных, а и защищенных велосипедных дорожек. Но последние — только в участках с крайне оживленным автомобильным движением.

«Защищенные велосипедные дорожки нужны, но не везде», — Колин Браун

«Защищенные велосипедные дорожки нужны, но не везде», — Колин Браун

Источник: pinterest.com

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