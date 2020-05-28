Стоит ли велосипедисту кататься на тротуарах

Тротуары выглядят как более безопасный вариант для городских велосипедистов, особенно когда на дороге много автомобилей. Но езда по тротуару не устраняет угрозы оказаться сбитым.

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Тимоти Донельсон, постоянный житель округа Колумбия, усвоил этот урок, когда катался на велосипеде по тротуару.

«Будучи на тротуаре, я слез с велосипеда, собирался выйти на проезжую часть. Но не успел даже сделать шагу, — машина. Я даже не видел, как она приближается. Просто появилась из ниоткуда», — говорит Донельсон. Машина сбила Донельсона, и он попал в больницу с травмами спины.

Закон штата Вашингтон предусматривает следующее: «Каждому человеку, который ездит на велосипеде по тротуару или пешеходному переходу, должны быть предоставлены все права, и на него распространяются все обязанности, применимые к пешеходу в этой главе».

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В то время как этот закон дает велосипедистам право ездить по тротуарам, Административный кодекс Вашингтона устанавливает Типовое постановление о дорожном движении, которое городские власти могут включать в свои местные правила дорожного движения. Постановление предусматривает следующее:

Никто не должен ездить на велосипеде по тротуару в деловом районе. Человек может ездить на велосипеде по любому другому тротуару или любой проезжей части, если это не ограничено или не запрещено устройствами управления движением. Всякий раз, когда кто-либо едет на велосипеде по тротуару, такой человек должен уступать дорогу любому пешеходу.

Велосипедист Тимоти Донельсон, постоянный житель округа Колумбия. Его сбила машина Источник: pinterest.com

Доказано: защищенные велосипедные дорожки сокращают количество велосипедистов на тротуаре

В последнее десятилетие велосипедная инфраструктура в городах США значительно расширилась. Одна из самых больших областей роста — число велосипедных дорожек. Например, в Вашингтоне в настоящее время насчитывается 78 миль велосипедных дорожек (125,5 км); по сравнению с тремя милями (4,8 км) в 2001 году. Но из этих 78 миль только шесть защищены.

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В отличие от стандартной белой линии, нарисованной на обочине дороги, защищенная велосипедная дорожка имеет физический барьер, который отделяет велосипедистов от дорожного движения. Исследования Департамента транспорта округа Колумбия показывают: количество велосипедистов на тротуарах сократилось на 56% в местах установки защищенных велосипедных дорожек.

Во время езды по тротуару всегда обращайте внимание на пешеходов Источник: pinterest.com

Защищенные велосипедные дорожки — решение не единственное

«Велосипедные дорожки должны быть построены таким образом, чтобы вывести дорогу в контекст», — говорит Колин Браун, член Вашингтонской ассоциации велосипедистов. Несмотря на то, что защищенные велосипедные дорожки, как доказано, уменьшают количество людей на тротуаре и увеличивают количество людей на велосипедах, везде они не нужны.

«Если машины не двигаются быстро и вокруг много людей, тогда велосипедисты на дорожке, нарисованной краской, в ​​порядке», — сказал он.

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Сторонники велодвижения, такие как Браун, утверждают: для городов выходом из ситуации является создание сети не только обычных, а и защищенных велосипедных дорожек. Но последние — только в участках с крайне оживленным автомобильным движением.

«Защищенные велосипедные дорожки нужны, но не везде», — Колин Браун Источник: pinterest.com