Выглядят не по годам: 10 велогонщиков, которым не дашь их возраст

Смотришь и думаешь: одним — пора на пенсию, другим — «вытереть на губах молоко»...

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1. Наиро Кинтана — 30 лет

Колумбийский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий с 2020 года за команду Arkéa–Samsic. Победитель Джиро д’Италия и Вуэльты Испании, призер общего зачета Тур де Франс.

Наиро Кинтана — 30 лет Источник: pinterest.com

2. Иэн Стэннард — 33 года

Британский профессиональный трековый и шоссейный велогонщик, выступавший за команду мирового тура «Team Sky».

Иэн Стэннард — 33 года Источник: pinterest.com

3. Эстебан Чавес — 30 лет

Колумбийский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за команду Мирового тура «Mitchelton–Scott». Призер генеральной классификации Джиро д’Италия и Вуэльты Испании в 2016 году.

Эстебан Чавес — 30 лет Источник: pinterest.com

4. Антван Толхук — 26 лет

Нидерландский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за команду мирового тура «Team Jumbo-Visma».

Антван Толхук — 26 лет Источник: pinterest.com

5. Алехандро Вальверде — 40 лет

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Испанский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за Movistar Team. В 2010-2011 годах отбывал двухлетнюю дисквалификацию. Четырехкратный победитель гонки Льеж — Бастонь — Льеж, чемпион UCI ProTour. Чемпион мира в шоссейной групповой гонке.

Алехандро Вальверде — 40 лет Источник: pinterest.com

6. Оскар Севилья — 43 года

Испанский профессиональный шоссейный велогонщик. Севилья несколько раз входил в десятку сильнейших в генеральной классификации Тур де Франс и Вуэльты Испании.

Оскар Севилья — 43 года Источник: pinterest.com

7. Тиджей ван Гардерен — 31 год

Американский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий с 2019 года за команду мирового тура «EF Education First Pro Cycling». Чемпион мира в командной гонке на время 2014 года.

Тиджей ван Гардерен — 31 год Источник: pinterest.com

8. Ромен Барде — 29 лет

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Французский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий с 2012 года за команду мирового тура «AG2R La Mondiale». Дважды становился призером Тур де Франс. Серебряный призер Чемпионата мира в групповой гонке 2018 года.

Ромен Барде — 29 лет Источник: pinterest.com

9. Крис Фрум — 35 лет

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Сейчас активно готовится к Тур де Франс 2020 и даже подумывает покидать Team Ineos, дабы добыть пятую победу в главной многодневке мира (подробности тут). И, кстати, Фрум входит в список самых высокооплачиваемых (подробности тут) и самых популярных велогонщиков мира (читать тут). Выглядит только не по годам.

Крис Фрум — 35 лет Источник: pinterest.com

10. Анди Шлек — 34 года

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Люксембуржский профессиональный шоссейный велогонщик. Выступает вместе со своим старшим братом, Франком Шлеком, в команде Team Leopard-Trek. Их отец, Джонни Шлек, также был профессиональным велогощиком. В 2007 году Анди Шлек стал победителем в молодежной номинации на Джиро д’Италия.

Анди Шлек — 34 года Источник: pinterest.com