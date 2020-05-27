Выглядят не по годам: 10 велогонщиков, которым не дашь их возраст

Смотришь и думаешь: одним — пора на пенсию, другим — «вытереть на губах молоко»...
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1. Наиро Кинтана — 30 лет
Колумбийский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий с 2020 года за команду Arkéa–Samsic. Победитель Джиро д’Италия и Вуэльты Испании, призер общего зачета Тур де Франс.
Наиро Кинтана — 30 лет Источник: pinterest.com
Наиро Кинтана — 30 лет
Источник: pinterest.com
2. Иэн Стэннард — 33 года
Британский профессиональный трековый и шоссейный велогонщик, выступавший за команду мирового тура «Team Sky».
Иэн Стэннард — 33 года Источник: pinterest.com
Иэн Стэннард — 33 года
Источник: pinterest.com
3. Эстебан Чавес — 30 лет
Колумбийский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за команду Мирового тура «Mitchelton–Scott». Призер генеральной классификации Джиро д’Италия и Вуэльты Испании в 2016 году.
Эстебан Чавес — 30 лет Источник: pinterest.com
Эстебан Чавес — 30 лет
Источник: pinterest.com
4. Антван Толхук — 26 лет
Нидерландский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за команду мирового тура «Team Jumbo-Visma».
Антван Толхук — 26 лет Источник: pinterest.com
Антван Толхук — 26 лет
Источник: pinterest.com
5. Алехандро Вальверде — 40 лет
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Испанский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за Movistar Team. В 2010-2011 годах отбывал двухлетнюю дисквалификацию. Четырехкратный победитель гонки Льеж — Бастонь — Льеж, чемпион UCI ProTour. Чемпион мира в шоссейной групповой гонке.
Алехандро Вальверде — 40 лет Источник: pinterest.com
Алехандро Вальверде — 40 лет
Источник: pinterest.com
6. Оскар Севилья — 43 года
Испанский профессиональный шоссейный велогонщик. Севилья несколько раз входил в десятку сильнейших в генеральной классификации Тур де Франс и Вуэльты Испании.
Оскар Севилья — 43 года Источник: pinterest.com
Оскар Севилья — 43 года
Источник: pinterest.com
7. Тиджей ван Гардерен — 31 год
Американский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий с 2019 года за команду мирового тура «EF Education First Pro Cycling». Чемпион мира в командной гонке на время 2014 года.
Тиджей ван Гардерен — 31 год Источник: pinterest.com
Тиджей ван Гардерен — 31 год
Источник: pinterest.com
8. Ромен Барде — 29 лет
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Французский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий с 2012 года за команду мирового тура «AG2R La Mondiale». Дважды становился призером Тур де Франс. Серебряный призер Чемпионата мира в групповой гонке 2018 года.
Ромен Барде — 29 лет Источник: pinterest.com
Ромен Барде — 29 лет
Источник: pinterest.com
9. Крис Фрум — 35 лет
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Сейчас активно готовится к Тур де Франс 2020 и даже подумывает покидать Team Ineos, дабы добыть пятую победу в главной многодневке мира (подробности тут). И, кстати, Фрум входит в список самых высокооплачиваемых (подробности тут) и самых популярных велогонщиков мира (читать тут). Выглядит только не по годам.
Крис Фрум — 35 лет Источник: pinterest.com
Крис Фрум — 35 лет
Источник: pinterest.com
10. Анди Шлек — 34 года
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Люксембуржский профессиональный шоссейный велогонщик. Выступает вместе со своим старшим братом, Франком Шлеком, в команде Team Leopard-Trek. Их отец, Джонни Шлек, также был профессиональным велогощиком. В 2007 году Анди Шлек стал победителем в молодежной номинации на Джиро д’Италия.
Анди Шлек — 34 года Источник: pinterest.com
Анди Шлек — 34 года
Источник: pinterest.com
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