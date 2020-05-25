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Не посмотрели, так поиграем: скоро выпустят «Монополию» для велосипедистов

Пандемия коронавируса поставила жирный крест на многих гонках сезона 2020. Предприимчивые бельгийцы подумали: «Не посмотрели — так поиграем!». И теперь готовят к тиражу велосипедную версию Монополии.

В игре изображены велодромы Рубе, Поджо-ди-Сан-Ремо и гора Коппенберг. Для привлечения максимального количества аудитории запустили акцию, в рамках которой счастливчику обещают прислать кепку самого Филиппа Жильбера.

И, кстати, не просто так: на крышке коробки изображен тот самый Филипп Жильбер, но в компании с другим не менее крутым бельгийцем-велогонщиком — Ремко Эвенпулом.

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  • Филипп Жильбер — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий с 2017 года за команду «Deceuninck-Quick Step». Чемпион мира 2012 года в групповой гонке. Трехкратный Чемпион Бельгии на шоссе. Один из сильнейших специалистов классических однодневных гонок современности.

Филипп Жильбер. Одна из легенд бельгийского шоссейного велоспорта

Филипп Жильбер. Одна из легенд бельгийского шоссейного велоспорта

Источник: pinterest.com

Талисман игры

В рекламной кампании велосипедной «Монополии» присутствует своего рода талисман — автомобиль Molteni team, который в свое время немало побед помог принести легендарному Эдди Мерксу.

Автомобиль Molteni team. Часть рекламной кампании «Монополии» для велосипедистов

Автомобиль Molteni team. Часть рекламной кампании «Монополии» для велосипедистов

Источник: pinterest.com

Детали

Игра пока выйдет только на французском и голландском языках. И выпустить игрушку на рынок обещают не раньше ноября 2020.

«Монополия» для велосипедистов. Ждем в ноябре 2020

«Монополия» для велосипедистов. Ждем в ноябре 2020

Источник: pinterest.com

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