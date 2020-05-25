Не посмотрели, так поиграем: скоро выпустят «Монополию» для велосипедистов

Пандемия коронавируса поставила жирный крест на многих гонках сезона 2020. Предприимчивые бельгийцы подумали: «Не посмотрели — так поиграем!». И теперь готовят к тиражу велосипедную версию Монополии.

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В игре изображены велодромы Рубе, Поджо-ди-Сан-Ремо и гора Коппенберг. Для привлечения максимального количества аудитории запустили акцию, в рамках которой счастливчику обещают прислать кепку самого Филиппа Жильбера.

И, кстати, не просто так: на крышке коробки изображен тот самый Филипп Жильбер, но в компании с другим не менее крутым бельгийцем-велогонщиком — Ремко Эвенпулом.

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Филипп Жильбер — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий с 2017 года за команду «Deceuninck-Quick Step». Чемпион мира 2012 года в групповой гонке. Трехкратный Чемпион Бельгии на шоссе. Один из сильнейших специалистов классических однодневных гонок современности.

Филипп Жильбер. Одна из легенд бельгийского шоссейного велоспорта Источник: pinterest.com

Талисман игры

В рекламной кампании велосипедной «Монополии» присутствует своего рода талисман — автомобиль Molteni team, который в свое время немало побед помог принести легендарному Эдди Мерксу.

Автомобиль Molteni team. Часть рекламной кампании «Монополии» для велосипедистов Источник: pinterest.com

Детали

Игра пока выйдет только на французском и голландском языках. И выпустить игрушку на рынок обещают не раньше ноября 2020.

«Монополия» для велосипедистов. Ждем в ноябре 2020 Источник: pinterest.com