ТОП-5 самых высокооплачиваемых велогонщиков по версии L'Equipe

На манеже все те же.

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L'Equipe, или «Экип», как принято называть среди славян, — французская ежедневная национальная спортивная газета. Название в переводе означает «Команда». Редакционная политика издания направлена, в первую очередь, на освещение футбола, регби, моторного спорта, ну и, разумеется, велоспорта. L'Equipe — не просто газетенка. Это одно из самых уважаемых спортивных издательств во Франции и мире:

ежегодный тираж превышает 300+ тысяч экземпляров;

первая публикация состоялась 28 февраля еще в 1946-м.

L'Equipe — одно из самых уважаемых спортивных издательств во Франции и мире Источник: pinterest.com

Недавно редакция опубликовала рейтинг самых высокооплачиваемых велогонщиков мира. Их имена до боли знакомы. А вот сколько зарабатывают — для вас это будет сюрприз.

5. Фабио Ару

29-летний итальянский профессиональный шоссейный велогонщик, с 2018 года выступающий за «UAE Team Emirates».

Фабио Ару — €2,600,000 Источник: pinterest.com

4. Эган Берналь

Победитель Тур де Франс 2019 (смотрите, на каком велосипеде выступал) заявляет, что на Туре 2020 не собирается «тащить» ни Криса Фрума, ни Герайнта Томаса (подробности тут). Что ж, посмотрим.

Эган Берналь — €2,700,000 Источник: pinterest.com

3. Герайнт Томас

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Победитель Большой петли 2018, двукратный олимпийский чемпион в командном преследовании на треке, трехкратный чемпион мира в командном преследовании на треке. А также офицер ордена Британской империи. В одном из интервью заявил, что на Туре 2020 тоже не собирается никого «тащить». Похоже, в августе этого года в составе Team Ineos назревают серьезные спортивные разборки.

Герайнт Томас — €3,500,000 Источник: pinterest.com

2. Крис Фрум

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Почти весь сезон 2019 пропустил (из-за травмы). В 2020 «рвет и мечет», ведь годы уже не те, а напоследок взять пятую победу в генерале Большой петли хочется. Крис даже заявил, что может покинуть Team Ineos — ради перехода в другую команду, где его тащить-таки будут. Официальные слова угасающей звезды британского шоссейного велоспорта: «Моя мечта перед выходом на пенсию — выиграть больше Тур де Франс, чем кто-либо другой. И мне предстоит много работы для ее осуществления». Удачи, Крис!

Крис Фрум — €4,500,000 Источник: pinterest.com

1. Петер Саган

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Велогонщик с прекрасным чувством юмора (то он в «наморднике» приседает, то вещает о своей ненависти к велосипедным станкам). И велосипед его прекрасен (любоваться тут). Ни грамма удивления на счет того, что он — самый высокооплачиваемый велогонщик по состоянию на конец мая 2020. «Петя», браво!

Петер Саган — €5,000,000 Источник: pinterest.com