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«LANCE»: первый трейлер документального фильма про ложь Лэнса Армстронга

Лэнс Армстронг утверждает, что он, наконец, «скажет свою правду». И уже даже начал — в первом трейлере к документальному фильму «LANCE».

Новинка будет транслироваться в двух частях на канале ESPN. Первый выпуск покажут 24 мая 2020, второй — через неделю, 31 мая. Фильм посвящен обширному ряду интервью, которые Марина Зенович провела с Лэнсом Армстронгом.

  • Марина Зенович американский режиссер, известный своими биографическими документальными фильмами. Последние включают «Робин Уильямс: войди в мой разум», Ричард Прайор: «Пропусти логику» и «Роман Полански: Разыскиваемый и желанный», получивший две премии «Эмми».

Марина Зенович — американский режиссер, снимает биографическую документалистику

Марина Зенович — американский режиссер, снимает биографическую документалистику

Источник: pinterest.com

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Новый трейлер начинается с особенно неотразимого вопроса: «Что самое худшее, что вы сделали?». Армстронг на секунду задумывается, и в итоге отвечает: «Все в мире должны столкнуться с этим вопросом». Остальное посмотрим 24 и 31 мая. А пока — первый трейлер:

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