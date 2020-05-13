Во Франции выделяют €20 млн на ремонт велосипедов

С 11 мая 2020 правительство Франции запустило программу Le Coup de Pouce Vélo. В ее рамках каждый ремонт велосипеда частично или полностью будет осуществляться за счет государства — на сумму €50.

А вы не забыли подписаться на наш канал Telegram?

Читай также: Париж потратит €300 млн на преобразование дорог в велополосы во время карантина

Схема проста: французы выбрали ряд веломастерских (их список — на сайте Le Coup de Pouce Vélo), при обращении в которые велосипедист и будет обслуживаться фактически бесплатно. Правительство предлагает всем существующим на территории страны мастерским регистрироваться на сайте, принимать участие в программе и за каждый чек на починенный велосипед получать средства от государства. В итоге выгодно всем.

Знакомьтесь: вот так выглядят выделенные велодорожки Парижа Источник: pinterest.com

Еще один бонус

Читай также: Взлеты и падения: 10 главных велособытий 2010-2019

С 18 марта 2020 во Франции планировали запустить программу обучения езды на велосипеде, а также совершенствованию навыков езды на байке в городе и т.д. Коронавирус внес свои коррективы, но в рамках ослабления карантина сервис действовать-таки начнет — с 18 мая 2020. Список курсов появится на все том же сайте Le Coup de Pouce Vélo.

Также власти мотивируют и юридические лица: за установку временной велопарковки обещают покрыть 60% расходов.

Эх, во Францию бы... Хотя, Австралия тоже бьет рекорды (подробности тут). Так что можно и туда...

Арнольд Шварценеггер. После того, как узнал про бесплатный велоремонт во Франции Источник: pinterest.com