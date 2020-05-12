12 вещей, которые говорят только велосипедисты

12 доказательств того, что мы живем в другом мире и говорим на другом языке.
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Редакция Bike&Me выбрала несколько предложений, понять которые сможет только такой же «страстный» велосипедист. Мы явно что-то пропустили. Что именно — пишите на почту или в комментариях на наш facebook.
- Становись в голову и тащи.
- Ребята, это мое последнее пиво, так как завтра в 06:00 у меня велотренировка.
- А сколько он весит?
- Мне нужно купить крем для моей задницы.
- Для статистики я использую Strava (ну или Garmin Connect).
- Я сэкономил целых 15 граммов! Как? Купил из Германии карбоновый руль-аэробар за 500 евро!
- У меня сегодня recovery-ride (то есть восстановительная поездка).
- Не рассказывайте мне, кто и как победил в Туре, я сам потом гляну самые яркие моменты.
- Мой велосипед сломался. Ты можешь приехать и забрать меня?
- Я знаю короткий путь.
- Это я еще не гонялся…
- SRAM лучше Shimano.
«Завтра утром на тренировку. Посему это мое последнее пиво», — такое можно услышать только от велосипедиста Источник: pinterest.com
«Завтра утром на тренировку. Посему это мое последнее пиво», — такое можно услышать только от велосипедиста
Источник: pinterest.com
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