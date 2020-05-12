Разное

12 вещей, которые говорят только велосипедисты

12 доказательств того, что мы живем в другом мире и говорим на другом языке.

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Редакция Bike&Me выбрала несколько предложений, понять которые сможет только такой же «страстный» велосипедист. Мы явно что-то пропустили. Что именно — пишите на почту или в комментариях на наш facebook.

  1. Становись в голову и тащи.
  2. Ребята, это мое последнее пиво, так как завтра в 06:00 у меня велотренировка.
  3. А сколько он весит?
  4. Мне нужно купить крем для моей задницы.
  5. Для статистики я использую Strava (ну или Garmin Connect).
  6. Я сэкономил целых 15 граммов! Как? Купил из Германии карбоновый руль-аэробар за 500 евро!
  7. У меня сегодня recovery-ride (то есть восстановительная поездка).
  8. Не рассказывайте мне, кто и как победил в Туре, я сам потом гляну самые яркие моменты.
  9. Мой велосипед сломался. Ты можешь приехать и забрать меня?
  10. Я знаю короткий путь.
  11. Это я еще не гонялся…
  12. SRAM лучше Shimano.

«Завтра утром на тренировку. Посему это мое последнее пиво», — такое можно услышать только от велосипедиста

«Завтра утром на тренировку. Посему это мое последнее пиво», — такое можно услышать только от велосипедиста

Источник: pinterest.com

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