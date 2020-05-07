Стейк в штанах и ром в глотке: 5 забытых и самых странных правил велоспорта

Эти правила и советы были популярны на рубеже XIX и XX веков. Сегодня этого никто не делает, ибо уже забыли, а то и вовсе не знали. Но последнее — не про редакцию Bike&Me.

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1. Стейк в штанах

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Это сегодня все мы пользуемся велосипедными трусами да штанами со специальным памперсом (кстати, как правильно их стирать, узнайте тут). В 1930-м же применять сей девайс в велоспорте еще «не придумали», а бороться с раздражением кожи на пятой точке таки было необходимо. Как это делали — подкладывали себе в штаны стейк.

2. Капуста на голове

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Сегодня бороться с тепловым ударом в области головы помогают отверстия в шлеме велосипедиста ()в частности эти крутые модели). А когда-то решать проблему советовали листом капусты, ранее пролежавшим ночь в холодной воде. То есть:

вечером положил в водичку; утром проснулся и засунул лист капусты меж шлемом и головой.

3. Щетина на ногах

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В начале XX века бельгийские велогонщики не брили ноги. Причина — мнение, будто на отращивание щетины организм тратит бесценные ресурсы. Посему ребята выступали с «пейсами» на нижних конечностях.

4. Ром в животе

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Это сегодня все мы знаем о правильном питании перед, во время и после заезда, а также лопаем спортивные гели да запиваем их изотониками. А в 1874-м году всего этого не было, и велогонщикам советовали заправляться коктейлем, состоящим из:

рома;

молока;

сырых яиц.

5. «База»

Не тупое, не дурацкое, и даже весьма полезное правило: помимо обычного километража надежный фундамент строится на том, как его заканчивают. А именно: интервалы, езда в горку и финишный спринт. На рубеже XIX-XX веков в это верили, так регулярно поступали.

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Сегодня же все мы знаем, что лучше всего физическую форму развивают интервальные тренировки или HIIT (что это такое — читайте тут) с восстановительным процессом. А тут еще и Джим Ратберг, тренер CTS и соавтор The Time-Crunched Cyclist, спешит добавить: «От тренировок высокой интенсивности большая польза достигается тогда, когда вслед за ними идет правильное восстановление». Про последнее велосипедисты былых лет явно не знали, так как не читали эти полезные recovery-материалы на нашем любимом Bike&Me.