Стейк в штанах и ром в глотке: 5 забытых и самых странных правил велоспорта

Эти правила и советы были популярны на рубеже XIX и XX веков. Сегодня этого никто не делает, ибо уже забыли, а то и вовсе не знали. Но последнее — не про редакцию Bike&Me.
- А вы не забыли подписаться на наш канал Telegram?
1. Стейк в штанах
Читай также: Чтобы не натирало: что такое велосипедные шорты и зачем они нужны
Это сегодня все мы пользуемся велосипедными трусами да штанами со специальным памперсом (кстати, как правильно их стирать, узнайте тут). В 1930-м же применять сей девайс в велоспорте еще «не придумали», а бороться с раздражением кожи на пятой точке таки было необходимо. Как это делали — подкладывали себе в штаны стейк.
2. Капуста на голове
Читай также: Какая температура — слишком жарко для езды на велосипеде
Сегодня бороться с тепловым ударом в области головы помогают отверстия в шлеме велосипедиста ()в частности эти крутые модели). А когда-то решать проблему советовали листом капусты, ранее пролежавшим ночь в холодной воде. То есть:
- вечером положил в водичку;
- утром проснулся и засунул лист капусты меж шлемом и головой.
3. Щетина на ногах
Читай также: Брить или не брить ноги велосипедистам
В начале XX века бельгийские велогонщики не брили ноги. Причина — мнение, будто на отращивание щетины организм тратит бесценные ресурсы. Посему ребята выступали с «пейсами» на нижних конечностях.
4. Ром в животе
Читай также: Обжорство и алкоголь: 5 плохих привычек, негативно влияющих на спортивный результат
Это сегодня все мы знаем о правильном питании перед, во время и после заезда, а также лопаем спортивные гели да запиваем их изотониками. А в 1874-м году всего этого не было, и велогонщикам советовали заправляться коктейлем, состоящим из:
- рома;
- молока;
- сырых яиц.
5. «База»
Не тупое, не дурацкое, и даже весьма полезное правило: помимо обычного километража надежный фундамент строится на том, как его заканчивают. А именно: интервалы, езда в горку и финишный спринт. На рубеже XIX-XX веков в это верили, так регулярно поступали.
Читай также: Сделай мне массаж: 4 смарт-гаджета для приятного восстановления велосипедиста
Сегодня же все мы знаем, что лучше всего физическую форму развивают интервальные тренировки или HIIT (что это такое — читайте тут) с восстановительным процессом. А тут еще и Джим Ратберг, тренер CTS и соавтор The Time-Crunched Cyclist, спешит добавить: «От тренировок высокой интенсивности большая польза достигается тогда, когда вслед за ними идет правильное восстановление». Про последнее велосипедисты былых лет явно не знали, так как не читали эти полезные recovery-материалы на нашем любимом Bike&Me.
- У нас есть YouTube-канал — подписывайтесь!
Желаете получать наши статьи в социальных сетях? Подписывайтесь на наши каналы в Twitter, Telegram и Facebook!