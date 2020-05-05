Спасибо, коронавирус: как эпидемия отразилась на продаже велосипедов

Во всем нужно искать что-то хорошее. Это и сделали редакторы Guardian Australia, разместив новость о том, что творится на континенте в связи с эпидемией коронавируса. А что творится?

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«Австралийским веломагазинам приходится не то что нанимать дополнительный персонал, но и прекращать обслуживание уже купленных велосипедов, ибо отрасль с внезапно выросшим в несколько раз потоком клиентов просто не справляется», — Guardian Australia. Владелец одного из тамошних магазинов и вовсе заявил, что выручка его лавочки выросла в 4 раза!

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Редакторы комментируют: «Спортзалы закрыты, в бассейны не попасть, а физическую форму поддерживать-то надо. Да и на работу как-то добираться, и выдерживать «социальную» дистанцию… Вот народ велосипеды и разгребает, словно горячие пирожки». Согласно данным другого ресурса, Bicycle Network, статистический подсчет байков в Мельбурне показал прирост «двухколесных» в некоторых районах на рекордные 80%!

Продавцы паникуют: «У нас скоро закончатся велосипеды, ведь их производили в Китае и Тайвани. А сейчас там заводы да фабрики стоят. Еще чуть-чуть, и нам нечем будет торговать!».

Велосипедисты на дорогах Мельбурна. Счастье Источник: pinterest.com

Великобритания

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В Австралии эпидемия уже идет на спад, да и до этого статистика была «не самой страшной», чего не сказать про Великобританию. Но и там наблюдается велосипедный бум. Отмечается, что местами байков продается больше, чем в Черную пятницу. Правда, некоторые продавцы жульничают: принимают онлайн-заказы на велосипеды, не имея их в наличии. И поэтому непонятно, как долго покупателям ожидать свой товар.

Резко востребованными оказались ремонт и техобслуживание велосипедов: люд достает старые-убитые байки с подвалов да чердаков и пытается привести их в порядок.

В Великобритании велосипедов местами продается больше, чем в Черную пятницу Источник: pinterest.com

США

Сьюзан Боксмейер, владелица магазина Bike Shop в Палм-Сити (Флорида) в интервью для USA Today заявила: «Это безумнее, чем в Рождество (про продажи велосипедов)». А еще выросли продажи турбо-трейнеров и прочих велосипедных станков, что тоже весьма предсказуемо.

«Это безумнее, чем в Рождество», — говорят про нынешние продажи велосипедов в США Источник: pinterest.com