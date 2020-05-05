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Накажите их: в Киеве за парковку на велодорожке массово эвакуируют авто

Не просто эвакуируют, а еще и выписывают штрафы!

На одной из самых свежих велодорожек столицы (которая сообщит Львовскую площадь с улицей Владимирской, процесс курирует сам Александр Густелев, заместитель председателя КГГА, — подробности тут) началось массовое перевоспитание водителей, не уважающих правила дорожного движения и права велосипедистов.

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А именно: члены Инспекции по парковке Департамента транспортной инфраструктуры КГГА выписали штрафы и эвакуировали авто всех водителей, которые проигнорировали правила дорожного движения, знаки, разметку, и поэтому оставили свои машины прямо на новоиспеченной велосипедной дорожке. И говорят, что таким воспитанием отныне будут заниматься регулярно. А посему обращаются к автомобилистам с просьбой соблюдать ПДД и с уважением относиться ко всем участникам дорожного движения.

Коротко о том, как эвакуировали авто плевавших на велосипедистов:

P.S.

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Искренне надеемся, данная инициатива будет реализовываться на регулярной основе и коснется не только новоиспеченной, а всех немногих, но уже существующих велодорожек в столице и по всей Украине.

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