Киев велосипедный: как выглядит новая велодорожка в центре столицы

Заместитель председателя КГГА Александр Густелев на своей страничке в facebook запостил фото новенькой велосипедной дорожки, которая сообщит Львовскую площадь с улицей Владимирской.

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В данный момент строительство продолжается на улице Ярославов Вал. Уже нанесена дорожная разметка, а также демонтированы 26 старых дорожных знаков. Согласно заявлениям Александра Густелева, в ближайшей перспективе — улицы Золотоворотская, Рейтарская, пр. Бандеры и продолжение совмещения велосипедной инфраструктуры с полосами общественного транспорта. Держим кулаки за хоть какую-то новую, правильную велосипедную инфраструктуру столицы Украины.

Фото: Александр Густелев / facebook