Отдалась за копейки: на eBay продали раму, на которой Грег Лемонд выиграл Тур де Франс

Карбоновая рама TVT 92. На ней Грег Лемонд выиграл свой третий Тур де Франс (генеральная классификация, 1990 год, в составе команды Z). Именно этот именной карбоновый фрейм найден на eBay. За сколько отдали?

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Грег Лемонд — профессиональный шоссейный велогонщик из США, трехкратный победитель «Большой Петли» (1986, 1989, 1990). В 1986 году стал первым американцем, который выиграл Тур. В 1987 на охоте был травмирован (несчастный случай). После 2-х лет восстановления Грег снова побеждает на Тур де Франс — в 1989 и 1990. Но в списке велосипедистов, выигрывавших «Петлю» 3 или более раз, становится только восьмым.

Грег Лемонд — трехкратный победитель Тур Де Франс (1986, 1989, 1990) Источник: wikipedia.org

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Недавно на торговой площадке eBay была обнаружена карбоновая рама TVT 92 1990 года — та же модель, на которой Грег Лемонд победил в 1990 году на Тур де Франс. Эта замечательная находка — прекрасный пример гоночной рамы, на которой смело можно не просто гоняться-выступать, а и побеждать. Одна из главных особенностей — фрейм окрашен в цвета команды Z с добавлением еще нескольких дополнений. Размер, правда, 57.

Углеродное волокно в качестве каркасного материала использовалось и ранее, в частности французским производителем Vitus в 1980-х годах. Но французская аэрокосмическая компания TVT сделала прорыв — один из лучших материалов, который неоднократно был отмечен различными производителями велосипедных рам в конце 1980-х и начале 1990-х годов.

TVT 92, на которой Грег Лемонд выиграл Тур де Франс 1990 Источник: ebay.com

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В комплекте с фреймом продавец предоставил пару специальных рукояток Scott Drop-In Грега (которые велогонщик начал использовать в 1990 году), а также с парой его знаменитых клипс-цепей Scott «tri bars». Седло и подседельный штырь — Campagnolo C-Record, а также оригинальный чейнсет Mavic Starfish. Одним словом, достойный набор. И сколько все это добро стоит денег?

«В нагрузку» с рамой — руль, лежак, седло и подседел Источник: ebay.com

TVT 92 Грега Лемонда. Цена

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Весь комплект — $2 499,00 минус $150, если хотите без шатунов и передних звезд. Лот уже закрыт, рама продана, что неудивительно: такие раритеты долго в продаже не «висят». Да и в целом, кому пришло в голову продавать фрейм легендарного велогонщика, на котором он выиграл одну из величайших велогонок мира…

TVT 92 Грега Лемонда — $2 499,00. Продана Источник: ebay.com