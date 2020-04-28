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Онлайн-тест: а сможете узнать велосипед без логотипа

Тест во времени не ограничен. Не забывайте делиться результатами в социальных сетях.

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Редакция Bike&Me предлагает разобраться, насколько хорошо вы разбираетесь в шоссейных велосипедах. Как? Вот вам 11 «свежих» моделей от самых «прокачанных» и популярных производителей велосипедов в мире. Лого зарисованы в photoshop'е. Так что полагаться можете только на Google память. Смотрите и выбирайте из предложенных вариантов. Удачи!

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