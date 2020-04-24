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Париж потратит €300 млн на преобразование дорог в велополосы во время карантина

Правительство Франции работает над послаблением мер карантина. Но как только все выйдут из домов и сядут в авто, возникнет другая проблема — пробки, что и без того не редкость для густонаселенного Парижа. Как быть?

Правительство региона Иль-де-Франс объявило, что будет поддерживать временные и постоянные велосипедные дорожки, а также планирует «переоборудовать» автомобильные дороги в защищенные велосипедные дорожки (увеличить протяженность последних до 650 км). Из бюджета уже выделены средства — на сумму €300 млн. «Некоторые участки будут готовы уже в мае», — заявляют чиновники Иль-де-Франс.

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«Я подумываю о том, чтобы временно проложить маршруты вдоль самых оживленным линий метро чтобы люди чувствовали себя в безопасности на велосипедах и спокойно могли передвигаться, — заявляет мэр города Энн Идальго. — Если конкретно: мы хотим удвоить линии 1, 4 и 13 наземными велосипедными сетями на тех же маршрутах».

К 11 мая 2020 некоторые бульвары по всему Парижу будут превращены в «самодельные» велосипедные дорожки с целью чтобы обеспечить экспресс-маршруты для ключевых работников, не прекращающих свой труд во время карантина.

P.S.

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В результате забастовок и отмены работы общественного транспорта во Франции в декабре и январе многие люди садились на велосипеды в качестве альтернативы автобусам, трамваям, метро… Мэр надеется, некоторые из них вернутся к этому же виду транспорта, как только город начнет работать с 11 мая 2020.

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