Да, я — толстая, но я не собираюсь «фиксить» свое тело: откровения «плотненькой» велосипедистки

В меру упитанная велосипедистка из США Кайли Корнхаузер рассказывает о том, что толстый велосипедист — не значит плохой. А, может, он еще и получше худого...

А вы не забыли подписаться на наш канал Telegram?

Далее — речь от первого лица, от имени Кайли Корнхаузер.

«Мы с другом сидели на стоянке, ели овсянку и мысленно готовились следующим 10 дням. Мы были на полпути через нашу аляскинскую поездку на велосипеде из Сьюарда в Дедхорс, и следующий отрезок вдоль шоссе Далтон — 27 976 футов подъема (8,5 км) на высоте более 500 гравийных миль (805 км) — был заведомо изнурительным. Когда мы осмотрели наше промокшее снаряжение, рядом остановился фургон. Вышли пассажиры, некоторые фотографировали нас, поскольку гид громко заявлял, что не многие люди успешно ездят на велосипеде по Далтону. «На самом деле, — сказал он, глядя на меня, — я только что увидел двух очень спортивных людей, с трудом, но все же заканчивающих поездку». Очень спортивно, подумала я про себя. Он, значит, худой…

Читай также: «Наші люди всюди»: как велосипедисты Туниса отстаивают свои права

Вот в чем дело: я толстая. Я ношу размеры от XL до XXL (18-22). Когда впервые начала кататься на велосипеде, беспокоилась о поиске подходящей одежды. Думала, совсем немногие компании смогут предложить экипировку, в которую влезу. Но была приятно удивлена, обнаружив, что популярные бренды велосипедной одежды, такие как Pearl iZumi, De Marchi и Terry имеют экип размером вплоть до XXL. Есть даже женские нагрудники и шорты. А ведь для меня поиск экипировки — настоящая проблема.

«Раньше поиск велоэкипировки для меня был проблемой», — Кайли Корнхаузер Источник: bicycling.com

Истинная дилемма связана с нашей культурой вокруг спорта и нашими идеями атлетизма. Все думают: занимается спортом, значит, должен быть худым. И мало кто задумывается над тем, что некоторые приходят в спорт с целью похудеть.

Велосипедисты с более крупными «параметрами» мгновенно удаляются из публичного имиджа. Вы не видите их в рекламных материалах для велосипедных событий, в рекламе производителей байков или кампаний по производству одежды, а также в новостных лентах в Instagram.

Читай также: Напиться-покататься: 5 самых крутых трасс и гонок MTB весны 2020 + 1 грандиозный вело-ивент

А когда толстячков и показывают, то только с одной целью — продажи средств для похудения. Но я не пытаюсь похудеть. Я проехала тысячи миль в этом толстом теле через Айову, Юту, Орегон и Аляску. Я ездила на велосипеде через отдаленные горные перевалы и густые тропические леса. Мое толстое тело и другие толстые тела так же удобно и легко катаются на велосипеде по тем же дорогам, что и остальные, радостно двигаясь в тесном спандексе.

Последствия отсутствия полных людей на экранах реальны и значительны. Если толстяки не представлены в велосипедных СМИ, происходит следующее. Со временем они прекращают видеть себя велосипедистами, поэтому не ездят, и в итоге велосипедное сообщество не в состоянии видеть толстого велосипедиста в качестве спортсмена. Результат тот же: меньше людей на велосипедах.

«Мы катаемся по тем же дорогам, что и вы. И чувствем себя прекрасно», — Кайли Корнхаузер Источник: bicycling.com

У велосипедного сообщества есть возможность измениться. Байк является доступным способом для «людей всех размеров» перемещать свои тела. Что, если бы мы начали видеть толстяков, едущих рядом с худыми друзьями, или группы толстых людей, едущих вместе, наслаждаясь своим телом, как сейчас? Как будет выглядеть наличие толстых велосипедистов в фильмах о велосипедах или для кампаний, которые будут привлекать полненьких людей для создания экипировки, работающей на их тела?

Читай также: Галибье и Турмале: 17 самых крутых подъемов для велосипедистов

Толстые люди уже делают эту работу через спорт. Именно они создали сообщество и продолжают оказывать влияние на такие бренды, как REI, чтобы предлагать больше размеров большой одежды. Толстые бегуны начинают появляться в журналах как эксперты в своем виде спорта. Толстые велосипедисты пишут о своем опыте и делятся историями в Womxn, Trans, Femme (WTF) Bikexplorers Summit. Но культурный сдвиг требует, чтобы ошибочность идеи атлетизма признали все, а не только толстенькие.

Кайли Корнхаузер призывает увеличить количество полных велосипедистов в СМИ Источник: bicycling.com

Мое толстое тело стало удивлять меня с того момента, как только велосипед превратился в мой образ жизни. Сейчас я — атлет, и мое тело не менее вашего помогает мне добиваться успеха в спорте.

Читай также: 5 горок, которые нужно покорить на велосипеде прежде, чем умереть

После того, как гид собрал свой фургон и направился на север, на парковке остановился еще один. На этот раз выскочила женщина-гид и взволнованно объяснила туристам, что мы будем перемещаться на велосипеде по тому же маршруту, по которому они едут к Полярному кругу. Она рассказала нам, как была взволнована, протянула пакет с порошкообразными пончиками и уехала. Прикончив ее пончики, мы начали поездку на север.

«Я — атлет, и мое тело не мешает мне добиваться успеха в спорте», — Кайли Корнхаузер Источник: bicycling.com