Разное

Топором его: звезда Movistar Team уничтожает велосипедный станок

Коронавирус и в частности карантин достал всех. В том числе звезд велоспорта. Особенно звезд велоспорта. Сегодня на повестке дня — Микель Ланда. Что же он натворил?

В 2020 на всех трех Гранд-Турах испанский велогонщик Микель Ланда должен был возглавить команду Bahrain McLaren (расторг контракт с Movistar Team, за которую выступал с 2018). Но коронавирус поломал все планы.

Читай также: Гонки, страсть и юмор: самые популярные каналы Intsagram на велосипедную тематику

В итоге Микель злится крайне недоволен. Но отомстить некому. Поэтому он сгоняет злость на… велосипедном станке. С топором и особым цинизмом юморком. Петер Саган со своей маской и приседаниями на фитболе (подробности тут), подвинься!

Читай также: Крис Фрум и Петер Саган: 10 самых популярных велогонщиков в Instagram и Twitter

Если Микель в таком духе будет продолжать и дальше, то явно дотянет до уровня уже прославившегося хорошим чувством юмора Петера Сагана, а то и вовсе его переплюнет. Кстати, про Сагана: кому интересно, смотрите, на каком велосипеде он выступал на Тур де Франс 2019. А юморок одного из величайших спринтеров мира — в следующих роликах:

Желаете получать наши статьи в социальных сетях? Подписывайтесь на наши каналы в Twitter, Telegram и Facebook!


Популярное на сайте
Элина Свитолина: тренировка на все тело для тех, кто взаперти
Это не шутка: создан велосипед, у которого складываются колеса
Вам кальция не хватает: 5 тревожных признаков
Что такое велосипед грейвел: ответы экспертов Bicycling
Мы в социальных сетях

 

Читайте также

Досуг 9 апреля 2020

Чемпион Тур де Франс продает победный велосипед, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом
Досуг 4 февраля 2020

Авария дня: Эган Берналь жестко упал на National Championships Colombia 2020 (ВИДЕО)
Досуг 1 июля 2019

Бесстрашные полеты и жесткие аварии: 9 эпичных фото езды на mtb
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK