Топором его: звезда Movistar Team уничтожает велосипедный станок

Коронавирус и в частности карантин достал всех. В том числе звезд велоспорта. Особенно звезд велоспорта. Сегодня на повестке дня — Микель Ланда. Что же он натворил?

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В 2020 на всех трех Гранд-Турах испанский велогонщик Микель Ланда должен был возглавить команду Bahrain McLaren (расторг контракт с Movistar Team, за которую выступал с 2018). Но коронавирус поломал все планы.

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В итоге Микель злится крайне недоволен. Но отомстить некому. Поэтому он сгоняет злость на… велосипедном станке. С топором и особым цинизмом юморком. Петер Саган со своей маской и приседаниями на фитболе (подробности тут), подвинься!

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Если Микель в таком духе будет продолжать и дальше, то явно дотянет до уровня уже прославившегося хорошим чувством юмора Петера Сагана, а то и вовсе его переплюнет. Кстати, про Сагана: кому интересно, смотрите, на каком велосипеде он выступал на Тур де Франс 2019. А юморок одного из величайших спринтеров мира — в следующих роликах: