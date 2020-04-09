Насильники и драчуны: 10 спортсменов, сидевших за решеткой

В списке — футболисты, боксеры, баскетболисты... Велосипедистов, благо, нет.

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Эдуард Стрельцов

В 1958-м году 20-летнего нападающего сборной СССР арестовали — за изнасилование девушки (по версии следствия, сделал это, будучи на даче, еще с двумя футболистами национальной сборной). Итог — 12 лет тюрьмы. Говорят, за дело лично взялся Никита Хрущов: провести показательную расправу со спортсменом, разозлившим саму верхушку партии.

Как бы там ни было, Стрельцов вышел из тюрьмы спустя 5 лет, возвратился в профессиональный футбол, и даже стал легендой среди болельщиков «Торпедо» и сборной Советского Союза.

Эдуард Стрельцов — советский футболист, осужденный за изнасилование Источник: wikipedia.org

О. Джей Симпсон

Один из лучших бейсболистов США в 1970-х завершил карьеру и ударился в тележурналистику и актерскую деятельность. Но по-настоящему прославиться смог в 1994-м, благодаря обвинениям в убийстве бывшей жены и ее любовника. На следующий день после объявления его в розыск попытался умчать из Лос-Анджелеса, в ответ на что копы устроили показательную погоню с трансляцией на ТВ.

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В 1995-м Симпсон был оправдан, но затем последовало гражданское судебное разбирательство, которое его таки признало виновным. Итог: суд обязал бывшего спортсмена выплатить $33,5 млн. Но на этом история не закончилась. В 2008-м Джордж был признан виновным в ограблении и похищении людей: как-то он ворвался к торговцу спортивными трофеями, угрожал пистолетом, отобрал ранее принадлежавшие ему кубки. Помилован и выпущен из тюрьмы в 2017-м.

О. Джей Симпсон — американский бейсболист. Якобы убил бывшую жену и ее любовника Источник: pinterest.com

Майк Тайсон

Самый громкий скандал с и без того скандальным Железным Майком произошел в 1992-м — за изнасилование, когда к нему в номер по собственной воле пошла девушка, явно не ожидавшая, что он с ней там будут в шахматы играть. В общем, дело спорное, но за решетку Майка таки посадили.

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Вышел в 1995-м, и уже в 1997-м был лишен боксерской лицензии + штраф на $3 млн — за знаменитый укус, закончившийся «переполовиненным» ухом Эвандера Холифилда. Затем 1998-й, в котором Тайсон снова садится в тюрьму — за драку после ДТП. И конец двухтысячных — Майк попался на вождении авто в состоянии наркотического опьянения. И все это не считая вечных драк звезды бокса в публичных местах, которые удавалось улаживать до суда.

Кадры с лучшими боями Железного Майка — не можем не показать:

Адам Джонсон

Звезда «Мидлсбро», «Манчестер Сити» и «Сандерленд» в 2016-м в суде признался, что переспал с 15-летней фанаткой. В итоге Джонсону пришлось продать почти все свое имущество, чтобы нанять лучших адвокатов и выиграть дело. Но тщетно: посадили на 6 лет в тюрьму, в которой звезде пришлось работать уборщиком, парикмахером, а также почти принять ислам — чтобы отбывавшие в тюрьме срок исламисты защитили бедолагу от остальных заключенных.

Отношение к насильникам (особенно несовершеннолетних) в английских тюрьмах не особо отличается от отношения к таким же в тюрьмах стран СНГ.

Адам Джонсон. Продал почти все, чтобы избежать тюрьмы за секс с несовершеннолетней Источник: pinterest.com

Эрик Кантона

В 1995-м на матче «Манчестер Юнайтед» против «Кристал Пэлас» Эрик не выдержал: поддался на провокацию болельщика соперников. Итог: запрыгнул на трибуны, ударил того ногой, добил кулаками.

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Власти в ответ приговорили к 120-ти часам исправительных работ + дисквалификация + штраф в размере 10 000 фунтов. А затем руководство «Манчестер Юнайтед» еще «добавило»: штраф в размере двухнедельной зарплаты, а в сборной Франции Кантона и вовсе лишили повязки капитана команды.

Эрик Кантона. Бил болельщика ногами и кулаками Источник: pinterest.com

Мейвезер-старший и Мейвезер-младший

Неуважение к закону — это про семейство Мейвезеров. Старший, к примеру, был осужден на 5 лет за контрабанду кокаина. В 1996-м сын самому Клинтону писал: «Не дайте умереть моей мечте. Хочу, чтобы папа принял участие на Олимпийских играх в Атланте». И позже, на тех же Играх, Мейвезер-младший завоевывает бронзу. А еще позже, в 2011-м, и сам отправляется в суд — за избиение бывшей девушки, Джози Харрис. А летом 2012 его «закрыли» на три месяца. Вот такая история.

Семейство Мейвезеров. Не уважать закон у них в крови Источник: pinterest.com

Вячеслав Войнов

Двукратный обладатель Кубка Стэнли, игравший в составе LA Kings. В 2014-м в одну из американских больниц привез свою жену, Марту Варламову, избитую до полусмерти. Согласно полицейскому рапорту, у нее — сильнейшие травмы носа, щек, шеи, головы... Она уже не могла обойтись без медицинского ухода.

Вячеслава приговорили к 90 дням за решеткой, но выпустили через 2 месяца.

Вячеслав Войнов. Избил жену до полусмерти Источник: pinterest.com

Джордж Бест

В 1984-м ирландскую звезду футбола за пьяное вождение, нападение на полицейского и неявку в суд приговорили к трем месяцам лишения свободы. Еще одно из не самых приятных воспоминаний о Бесте — в 2004-м, за полтора года до смерти — езда за рулем в нетрезвом состоянии.

Джордж Бест. Вечно попадался нетрезвым за рулем Источник: wikipedia.org

Винни Джонс

Дело было в 1998-м. Избил соседа, повредил ему дом на колесах. Приговор — 100 часов исправительных работ. На тот момент Винни играл за сборную Уэльса и Queens Park Rangers. Драка на борту рейса Лондон — Токио. Одного из пассажиров Джонс бил головой об иллюминатор, говорил, что сожрет его лицо и вовсе убьет. На персонал тоже накричал, мол, идите готовьте кофе и не вмешивайтесь не в свое дело. Итог: 80 часов исправительных работ и запрет летать на самолетах компании Virgin Atlantic. Кстати, когда Гай Ричи узнал про приговор, тут же написал записку с просьбой Винни помочь убраться в его дворе.

Вспоминаем «лучшие» кадры (фолы и драки) с участием Винни Джонса:

Деннис Родман

Еще в детстве Деннис, работая в аэропорту, воровал часы, за что отделался «легким испугом»: уволили с работы. Следующий раз попался в 1999-м, уже будучи 5-кратным чемпионом НБА — не на краже часов, а на громких «спорах» с женой Камрен Электра (слава богу, без драк и крови). Еще в 2002-м баскетболиста задерживали за вмешательство в полицейское расследование.

В период, когда Деннис выступал за Ньюпорт-Бич, полиция «проведывала» его более 70-ти раз, включая случай в 2003-м — в рамках дела о домашнем насилии.

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Крайний скандал с Родманом был в ноябре 2016-го, когда он скрылся с места ДТП, солгал полиции, а затем выяснилось, что у него вовсе нет прав. За это тогда его приговорили всего к 30 часам исправительных работ. Видимо, уже привыкли…

Деннис Родман. Крайний раз попался на вождении без прав Источник: pinterest.com