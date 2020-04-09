Чемпион Тур де Франс продает победный велосипед, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом

Альберто Контадор продает Specialized S-Works Tarmac, на котором выиграл Джиро д’Италия 2011 и Тур де Франс. Это велосипед того самого года, когда за применение допинга звезду «лишили результатов».

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Альберто Контадор — испанец, двукратный победитель Тур де Франс (2007 и 2009), двукратный победитель Джиро д’Италия (2008 и 2015), трехкратный победитель Вуэльты Ипсании (2008, 2012, 2014). Альберто — пятый велогонщик в истории, выигравший за один год все три Гранд-тура (2008).

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Сегодня звезда шоссейного велоспорта уже в отставке. В данный момент в связи бушующим на его родине (Испания) коронавирусом (подробности тут) Контадор собирает средства для Испанского Красного Креста. Мало того, Альберто принял решение продать свой Specialized S-Works Tarmac — роковой велосипед, на котором велогонщик выиграл Джиро д’Италия 2011 и Тур де Франс, после чего Альберто разоблачили в применении допинга и отобрали эти победы.

Альберто Контадор на Specialized S-Works Tarmac. Джиро д’Италия 2011 Источник: wikipedia.org

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Как оказалось, для испанца это особенный велосипед. «Привет всем, мы все еще боремся с этим Covid-19, и я хочу сделать еще одно усилие. Думаю, нет лучшего времени, чем сейчас. Я собираюсь продать этот байк, оригинальный Giro-Tour 2011, очень особенный для меня. Вырученные средства пойдут полностью в Испанский Красный Крест. Я сделаю это через eBay», — Контадор.

Альберто в своем Instagram сделал пост, в котором рассказывает про этот Specialized. Кстати, на фото можно заметить: в частной коллекции испанца есть много других шоссейников, что в общем-то неудивительно.

«Для меня это особенный велосипед», — Альберто Контадор про Specialized S-Works Tarmac Источник: instagram.com

Но вернемся к нашему победному Specialized S-Works Tarmac. Байк имеет эксклюзивный окрас, имя и фамилию хозяина, групсет SRAM Limited Tour Edition.

Редакция Bike&Me шерстила весь eBay, велосипеда не нашли. Наши коллеги из британского Cycling Weekly сообщают, Контадор продавал его за €12 400. Вероятно, машина уже продана.

Пост из Instagram, в котором Альберто рассказывает о своих великих победах на этом велосипеде:

К слову, El Pistolero (спортивное прозвище испанца) — не единственный, кто помогает в борьбе с коронавирусом. Великобританский профессиональный шоссейный велогонщик Люк Роу любезно предложил свой байк доктору NHS, работавшему в отделении интенсивной терапии (Люк сделал это после того, как узнал, что велосипед доктора украли).

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Еще один жест великодушия сделал товарищ по команде Роу, польский профессиональный шоссейный велогонщик Михал Квятковский. Он предложил медицинскому персоналу (которому необходимо было место для жизни и самоизоляции во время глобального кризиса) бесплатно пожить в его квартире.