Чтобы не оштрафовали: итальянский велосипедист прятался от полиции в море (ВИДЕО)

В Италии жесткий карантин. За нарушение — штрафы. Нашелся смельчак, который не устоял соблазну покататься на велосипеде. Но бдительные полисмены его все равно достали. Хотели оштрафовать. Чем все закончилось?

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Дело было на побережье итальянского городка Отранто (провинция Лечче области Апулия). «Я не сделал ничего противозаконного», — протестовал велосипедист офицеру, пытавшемуся вытащить бедолагу из воды (копа в кадре невидно). Но в итоге несчастный велосипедист все равно был оштрафован: ему выписали чек на €400.

А как бы поступили вы, будучи на месте своего вело-коллеги?

Дорогие читатели Bike&Me, не забывайте про меры безопасности во время езды на велосипеде в период карантина. Всем здоровья!