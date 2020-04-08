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В наморднике с мячом: трогательное обращение Петера Сагана к своим фанатам

Чемпион мира Петер Саган обратился к своим фанатам: в период коронавируса попросил оставаться дома. Но сделал это, как всегда, по-своему, по «Петеро-Сагански». Как?

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«Привет, ребята. Я тут, дома. Надеюсь, вы здоровы и в безопасности. Я должен сделать что-то, чтобы подготовиться к нашей следующей встрече. — И тут Петер Саган надевает шлем викинга. — Оставайтесь дома и наслаждайтесь моментом с вашими близкими». А затем трехкратный чемпион мира в групповой гонке и единственный велогонщик в истории, ставший мировым чемпионом три раза подряд, а также чемпион Европы 2016 года в групповой гонке начинает приседать в этом шлеме, стоя на швейцарском мяче. Это надо видеть.

О хорошем чувстве юмора Петера Сагана слагают легенды. И не просто так: оно у велогонщика, действительно, отменное. И следующая реклама велосипедов — еще одно доказательство тому:

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