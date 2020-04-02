Разное

Тур де Франс, увы: главную шоссейную многодневку года могут перенести. Куда?

Олимпийские игры в Токио 2020 и всевозможные Чемпионаты Европы из-за пандемии отменены. Неужели та же участь коснется Тур де Франс?

Министр спорта Франции Роксана Марасиняню (Roxana Maracineanu) озвучила предположение: «Тур де Франс по-прежнему можно провести, и даже транслировать по ТВ, но без миллионов фанатов, обычно выстраивающихся сотнями и тысячами вдоль трасс».

Читай также: Нет коронавирусу: как мыть овощи и фрукты, чтобы ими не отравиться

Французская спортивная газета L’Equipe цитирует слова Марасиняню: «Сегодня понимает каждый: лучше остаться дома и смотреть гонку по телевизору, а не присутствовать на ней...». ASO, один из организаторов Тур де Франс, на данный момент еще не принял решения о судьбе самой громкой шоссейной многодневки мира в текущем году. Но, учитывая тот факт, что самые крупные спортивные события этого лета — Олимпийские игры 2020 и Чемпионаты Европы — уже перенесены (из-за пандемии коронавируса), шансы у Тура невелики.

  • В календаре UCI абсолютно все велогонки приостановлены минимум до 3 апреля 2020 года апреля, большинство из которых — и вовсе отложены до июня текущего года, включая Джиро д'Италия. В данный момент руководство Международного союза велосипедистов работает над созданием обновленного графика отмененных гонок, продлевая сезон до 1 ноября. Приоритет отдают Гранд-Турам и Монументам.

Джиро д&#039;Италия. Уже перенесена. Дата и место пока неизвестны

Джиро д'Италия. Уже перенесена. Дата и место пока неизвестны

Источник: pinterest.com

Тур де Франс и Южная Корея

Читай также: Как не чокнуться, сидя дома на карантине: 5 советов велосипедистам

Недавно французский еженедельный политический и новостной журнал Le Point на своих страницах опубликовал информацию о том, что в 2020 «Большая петля» может пройти в Южной Корее. Организаторы начали переговоры с тамошними властями о проведении многодневки и уже получили одобрение президента Мун Чжэ Ина. Последний в свою очередь пообещал полицейское сопровождение.

  • Важно: в планах сократить программу гонки с трех до двух недель, запланированный старт — в Сеуле, столице.

Мун Чжэ Ин, президент Республики Корея. Согласился принять Тур де Франс 2020

Мун Чжэ Ин, президент Республики Корея. Согласился принять Тур де Франс 2020

Источник: wikipedia.org

Почему Южная Корея?

На данный момент в Южной Корее зафиксировано 9887 случаев заражения COVID-19, 165 человек скончались. Ситуация во Франции: более 3,5 тысяч смертей на 52 тысячи инфицированных.

Велосипедистам, которым не сидится дома на карантине:

У нас есть YouTube-канал — подписывайтесь!

Желаете получать наши статьи в социальных сетях? Подписывайтесь на наши каналы в Twitter, Telegram и Facebook!


Популярное на сайте
Велосипедистка дня: mtb-lover с крепкими бердами Андреита Кастро
Как укрепить иммунитет велосипедисту: 2 самых важных витамина
Велосипедистка дня: счастливая обладательница Pinarello Dogma F10 Ана Болена Авелла
Тренировки во время карантина: как, где, с кем и прочие советы
Мы в социальных сетях

 

Читайте также

Тренировки 22 января 2020

Эган Берналь: Я проехал много км перед стартом Тур де Франс 2019
Тренировки 7 августа 2019

Как проходит день велогонщика во время Тур де Франс
Досуг 24 апреля 2019

Тур де Франс и компания: ТОП-10 старейших велогонок в мире
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK