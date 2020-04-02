Тур де Франс, увы: главную шоссейную многодневку года могут перенести. Куда?

Олимпийские игры в Токио 2020 и всевозможные Чемпионаты Европы из-за пандемии отменены. Неужели та же участь коснется Тур де Франс?

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Министр спорта Франции Роксана Марасиняню (Roxana Maracineanu) озвучила предположение: «Тур де Франс по-прежнему можно провести, и даже транслировать по ТВ, но без миллионов фанатов, обычно выстраивающихся сотнями и тысячами вдоль трасс».

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Французская спортивная газета L’Equipe цитирует слова Марасиняню: «Сегодня понимает каждый: лучше остаться дома и смотреть гонку по телевизору, а не присутствовать на ней...». ASO, один из организаторов Тур де Франс, на данный момент еще не принял решения о судьбе самой громкой шоссейной многодневки мира в текущем году. Но, учитывая тот факт, что самые крупные спортивные события этого лета — Олимпийские игры 2020 и Чемпионаты Европы — уже перенесены (из-за пандемии коронавируса), шансы у Тура невелики.

В календаре UCI абсолютно все велогонки приостановлены минимум до 3 апреля 2020 года апреля, большинство из которых — и вовсе отложены до июня текущего года, включая Джиро д'Италия. В данный момент руководство Международного союза велосипедистов работает над созданием обновленного графика отмененных гонок, продлевая сезон до 1 ноября. Приоритет отдают Гранд-Турам и Монументам.

Джиро д'Италия. Уже перенесена. Дата и место пока неизвестны Источник: pinterest.com

Тур де Франс и Южная Корея

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Недавно французский еженедельный политический и новостной журнал Le Point на своих страницах опубликовал информацию о том, что в 2020 «Большая петля» может пройти в Южной Корее. Организаторы начали переговоры с тамошними властями о проведении многодневки и уже получили одобрение президента Мун Чжэ Ина. Последний в свою очередь пообещал полицейское сопровождение.

Важно: в планах сократить программу гонки с трех до двух недель, запланированный старт — в Сеуле, столице.

Мун Чжэ Ин, президент Республики Корея. Согласился принять Тур де Франс 2020 Источник: wikipedia.org

Почему Южная Корея?

На данный момент в Южной Корее зафиксировано 9887 случаев заражения COVID-19, 165 человек скончались. Ситуация во Франции: более 3,5 тысяч смертей на 52 тысячи инфицированных.

Велосипедистам, которым не сидится дома на карантине:

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