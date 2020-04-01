Не больше 50 км: для велосипедистов Бельгии — новые запреты

Министр безопасности и внутренних дел Бельгии Питер де Крем предупреждает: в условиях пандемии коронавируса для велосипедистов и пешеходов (бегунов) за раз пройденный километраж будет ограничен.

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В статье, недавно опубликованной в газете Het Nieuwsblad, Питер де Крем заявил, что в Совете национальной безопасности для велосипедистов и бегунов (пешеходов) может быть установлено ограничение в 50 км.

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Новые лимиты были рассмотрены в ответ на действия местной полиции, которая попросила ввести четкие правила о том, как долго люди еще могут ездить на велосипеде и ходить (бегать). «К сожалению, поездка на велосипеде в 50 километров больше невозможна, — сообщил де Крем. — И если будет какое-то разъяснение по этому поводу, оно будет озвучено после Совета Безопасности».

Питер де Крем, министр безопасности и внутренних дел Бельгии Источник: wikipedia.org

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Правительство Бельгии активизировало борьбу с распространением коронавируса, введя меры общественной безопасности в марте. Для профессионального велоспорта это означало, что гонки E3 Binckbank, Gent-Wevelgem и Dwars Vlaanderen были отменены. Дата карантина продлена до 5 апреля, в результате чего даже организаторы Тура Фландрии объявили, что должны отменить гонку (потенциально могут перенести ее на «более поздний период года»). Что такое Тур Фландрии — смотрите в следующем ролике:

Питер де Крем заявляет: введение ограничения в 50 км даст людям свободу передвижения и продолжения здоровой деятельности, а также сократит длительные поездки на велосипедах и поездки между общинами.

«Люди имеют право выходить, — сказал министр. — Но если говорят, что это разрешено только в радиусе одного километра, то, значит, так и надо делать. Да, в городах сотни людей из одних и тех же зданий будут близко друг к другу. Разумеется, это нехорошо. Но есть ведь и психологический аспект: это становится жизнью в тюрьме под открытым небом».

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«Ходьба, бег, езда на велосипеде... Мы за такие активности, ибо они укрепляют иммунитет. Но сейчас не время для больших велосипедных поездок, дабы райдер не наносил удар по собственному иммунитету, в случае поломки или непредвиденного ЧП он далеко не отъезжал от города, и чтобы не подвергал риску остальные поселки, если вдруг он заражен. А еще такое ограничение позволит полицейским лучше контролировать население во время вспышки коронавируса».

«Мы сталкиваемся с трудным 10-дневным периодом. Больше нет места для беспечности или гибкости. И речь идет не только о спорте. Частные вечеринки больше не разрешены. Точно так же, как людям больше не разрешают использовать небольшие проселочные дороги, чтобы выезжать заграницу.

Они [полиция] не застрахованы от Covid-19 и могут вступать в контакт с людьми, которые не совсем осведомлены о мерах. Поэтому мы очень серьезно относимся к комментариям полисменов. Если кому-то, кто должен следить за соблюдением этих мер, требуется количественная оценка разрешенного километража, то велосипедист тотчас обязан предоставить такую информацию. К этим мерам мы относимся со всей серьезностью. Призываем и вас делать то же», — Питер Де Крем.

«Граждане велосипедисты, теперь за раз — не более 50 км», — Питер де Крем Источник: pinterest.com